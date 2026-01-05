Nijerya Mozambik CANLI nereden izlenir? Osimhen maç kadrosu 11’inde başlıyor

Afrika Uluslar Kupası’nda son 16 turu heyecanı bu akşam Nijerya ile Mozambik arasında oynanacak mücadeleyle devam edecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşma, turnuvada çeyrek finale yükselecek takımı belirleyecek.

NİJERYA MOZAMBİK CANLI İZLE

Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda oynanacak Nijerya Mozambik maçı, bu akşam Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak. Karşılaşmaya Fas’ın Fes şehrinde bulunan Complexe Sportif de Fes Stadyumu ev sahipliği yapacak. Turnuvanın eleme aşamasında oynanacak mücadele, futbolseverler tarafından canlı yayın seçenekleriyle takip edilecek.

Maç saatinin akşam saatlerine denk gelmesi nedeniyle karşılaşma, hem Türkiye’de hem de farklı ülkelerde geniş bir izleyici kitlesine ulaşacak. Nijerya’nın grup maçlarında aldığı sonuçlar ve Mozambik’in ilk kez bu aşamaya yükselmesi, müsabakanın yayın bilgilerini daha da merak edilir hale getirdi.

NİJERYA - MOZAMBİK MAÇ KADROSU

Nijerya - Mozambik maç kadrosu açıklandı. Nijerya 11’i şöyle:

Nwabali, Osayi-Samuel, Ajayi, Bassey, Onyemaechi, Ndidi, Onyeka, Iwobi, Lookman, Adams, Osimhen

NİJERYA - MOZAMBİK NEREDE İZLENİR?

Nijerya ile Mozambik arasında oynanacak Afrika Uluslar Kupası son 16 turu mücadelesi, Türkiye’de dijital platform üzerinden canlı olarak ekranlara gelecek. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, internet üzerinden yayın yapan platformları tercih edebilecek.

Maçın yayınlanacağı platform sayesinde Nijerya Mozambik maçı, mobil cihazlar, tabletler ve bilgisayarlar üzerinden de izlenebilecek. Böylece futbolseverler, Nijerya Mozambik maçını farklı ekranlardan canlı olarak takip etme imkanına sahip olacak.

NİJERYA MOZAMBİK HANGİ KANALDA?

Nijerya Mozambik maçı, EXXEN platformu üzerinden canlı yayınlanacak. Platform kullanıcıları, Afrika Uluslar Kupası’ndaki bu son 16 turu mücadelesini internet bağlantısı olan tüm cihazlardan izleyebilecek.

EXXEN’de yer alan yayın sayesinde karşılaşma, ek bir yayıncıya ihtiyaç duyulmadan dijital ortamda futbolseverlerle buluşacak. Maç saatinde platforma giriş yapan kullanıcılar, Nijerya ile Mozambik arasındaki eleme karşılaşmasını canlı olarak takip edebilecek.

NİJERYA MOZAMBİK MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR

Nijerya Mozambik karşılaşması, bazı ülkelerde şifresiz veya yerel spor kanalları aracılığıyla yayınlanacak. ABD’de mücadele beIN Sports ekranlarından izlenebilecek. Bosna Hersek’te ise Sport Klub 1 HR kanalı karşılaşmayı yayın akışına aldı.

Nijerya Mozambik maçını veren kanallar:

ABD: beIN Sports

Bosna Hersek: Sport Klub 1 HR

Endonezya: Vidio

Portekiz: Sport TV2

NİJERYA MİLLİ FUTBOL TAKIMI - MOZAMBİK MİLLİ FUTBOL TAKIMI NEREDE İZLENİR?

Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda karşı karşıya gelecek Nijerya Milli Futbol Takımı ile Mozambik Milli Futbol Takımı’nın mücadelesi, dijital yayın platformları ve yabancı spor kanalları üzerinden izlenebilecek. Türkiye’de karşılaşma, EXXEN aracılığıyla canlı olarak yayınlanacak.

Yurt dışında ise ABD, Bosna Hersek, Endonezya ve Portekiz’deki yayıncı kuruluşlar maçı ekranlara taşıyacak. Böylece Nijerya ile Mozambik arasındaki eleme karşılaşması, farklı coğrafyalarda futbolseverlerle buluşacak.