İçişleri Bakanlığı planlama uzman yardımcısı alımı ne zaman? Başvuru tarihi ve şartlar

İçişleri Bakanlığı, Türkiye genelindeki taşra birimlerinde görev almak üzere 80 il planlama uzman yardımcısı alımı gerçekleştireceğini duyurdu.

Kamu personel alımı kapsamında yürütülecek süreç, sözlü sınav yöntemiyle uygulanacak.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PLANLAMA UZMAN YARDIMCISI ALIMI NE ZAMAN?

Başvurular, 5 ile 9 Ocak tarihleri arasında kabul edilecek.

Adaylar, bakanlığın resmî internet sitesinde yer alacak başvuru bağlantısı üzerinden e-Devlet sistemi aracılığıyla elektronik ortamda başvurularını tamamlayabilecekler.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIM SINAVLARI NE ZAMAN?

Personel alımı sürecinde sözlü sınavlar 9-18 Şubat tarihleri arasında Ankara’da yapılacak.

Adayların sınav tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor.

Ayrıca başvuru yapacak adayların 2024-2025 yıllarına ait Kamu Personel Seçme Sınavı’ndan ilgili puan türünde en az 70 puan almış olmaları koşulu aranıyor.

Alımlar; siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler ile iletişim fakültelerinden mezun olan adaylar arasından gerçekleştirilecek.