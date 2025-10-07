Berdan Mardini'den boşanma iddiaları üzerine manidar paylaşım

Şarkıcı Berdan Mardini iki çocuğunun annesi Fatoş Yelliler'den boşandıktan sonra 2025 yılında Dilara Talay ile evlendi. Yeni evli çiftin sorunlar yaşadığı ve boşanacakları iddia edildi. Berdan Mardini sessizliğini sosyal medyada bozdu.

BERDAN MARDİNİ'DEN OLAY GÖNDERME

Berdan Mardini ise sosyal medya hesabından yaptığı manidar bir paylaşımda "Sevmesine rağmen gitmek, erkeğin en ağır ama en onurlu hamlesidir. Çünkü saygısı olmayan kadına sevgiyi vermek, erkeğin kendine yaptığı en büyük ihanettir" ifadelerine yer verdi.

Boşanma haberleriyle ilgili sessizliğini koruyan Berdan Mardini, bu paylaşımıyla takipçileri tarafından evlilikteki krize gönderme olarak yorumlandı.

BERDAN MARDİNİ SESSİZ SEDASIZ EVLENDİ

Mardini, 2021'de olaylı bir şekilde boşandığı eski eşi Fatoş Yelliler'den olan iki çocuğunun ardından, kendisinden 15 yaş küçük Dilara Talay ile Nisan 2025'te evlenmişti. Sessiz sedasız gerçekleşen nikahı, Başakşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Melik kıymıştı.