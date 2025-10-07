Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Berdan Mardini'den boşanma iddiaları üzerine manidar paylaşım

Şarkıcı Berdan Mardini ile eşi Dilara Talay arasında kriz yaşandığı ve boşanma kararı aldıkları iddia edildi. Olayla ilgili sessizliğini koruyan Berdan Mardini sosyal medya hesabından göndermeli paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Berdan Mardini'den boşanma iddiaları üzerine manidar paylaşım
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2025
saat ikonu 12:08
|
GÜNCELLEME:
07.10.2025
saat ikonu 12:08

Şarkıcı iki çocuğunun annesi Fatoş Yelliler'den boşandıktan sonra 2025 yılında ile evlendi. Yeni evli çiftin sorunlar yaşadığı ve boşanacakları iddia edildi. Berdan Mardini sessizliğini sosyal medyada bozdu.

BERDAN MARDİNİ'DEN OLAY GÖNDERME

Berdan Mardini ise hesabından yaptığı manidar bir paylaşımda "Sevmesine rağmen gitmek, erkeğin en ağır ama en onurlu hamlesidir. Çünkü saygısı olmayan kadına sevgiyi vermek, erkeğin kendine yaptığı en büyük ihanettir" ifadelerine yer verdi.

Berdan Mardini'den boşanma iddiaları üzerine manidar paylaşım

haberleriyle ilgili sessizliğini koruyan Berdan Mardini, bu paylaşımıyla takipçileri tarafından evlilikteki krize gönderme olarak yorumlandı.

Berdan Mardini'den boşanma iddiaları üzerine manidar paylaşım

BERDAN MARDİNİ SESSİZ SEDASIZ EVLENDİ

Mardini, 2021'de olaylı bir şekilde boşandığı eski eşi Fatoş Yelliler'den olan iki çocuğunun ardından, kendisinden 15 yaş küçük Dilara Talay ile Nisan 2025'te evlenmişti. Sessiz sedasız gerçekleşen nikahı, Başakşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Melik kıymıştı.

Berdan Mardini'den boşanma iddiaları üzerine manidar paylaşım
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Demet Akalın, Güllü'ye 'Kızcağız' dedi, Lara'dan tepki gecikmedi
ETİKETLER
#sosyal medya
#boşanma
#berdan mardini
#Dilara Talay
#Fatoş Yelliler
#Dikkat Çekici Paylaşım
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.