Zamlı memur ve emekli maaşı ne zaman yatacak? 2026 zamlı maaşlar belli oldu

2025 yılının ikinci yarısına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından memur ve emeklilerin 2026 yılı Ocak ayı itibarıyla alacağı zam oranları kesinlik kazandı. Kamu görevlileri, memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerini kapsayan artışlar, maaş ödeme takvimlerine göre hesaplara yansıtılacak.

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI 2026

Ocak 2026 itibarıyla kamu görevlilerinin net görev aylıkları, yüzde 18,6 oranındaki artış ve 1000 lira seyyanen ödeme dikkate alınarak yeniden hesaplandı. Buna göre 1/4 derecedeki üniversite mezunu bir şube müdürünün Temmuz-Aralık 2025 döneminde 76 bin 659 lira olan net maaşı, Ocak-Haziran 2026 döneminde 94 bin 384 liraya yükseldi. Aynı dönemde 9/1 derecedeki üniversite mezunu memurun maaşı 52 bin 617 liradan 64 bin 397 liraya çıktı.

Eğitim ve güvenlik alanındaki unvanlarda da benzer artışlar gerçekleşti. 1/4 derecedeki uzman öğretmenin net görev aylığı 67 bin 766 liradan 81 bin 219 liraya, öğretmenin maaşı ise 61 bin 146 liradan 73 bin 368 liraya ulaştı. 3/1 derecedeki başkomiserin maaşı 74 bin 490 liradan 89 bin 214 liraya yükselirken, 8/1 derecedeki polis memurunun net aylığı 68 bin 084 liradan 81 bin 617 liraya çıktı.

Sağlık ve teknik kadrolarda görev yapan kamu çalışanlarının maaşları da Ocak 2026 itibarıyla artırıldı. 1/4 derecedeki uzman doktorun net maaşı 126 bin 119 liradan 150 bin 426 liraya, üniversite mezunu hemşirenin maaşı 61 bin 759 liradan 74 bin 770 liraya yükseldi. 1/4 derecedeki mühendisin maaşı 78 bin 200 liradan 96 bin 211 liraya çıkarken, lise mezunu teknisyenin net aylığı 54 bin 547 liradan 66 bin 870 liraya ulaştı.

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Memurlar açısından zamlı maaş ödemeleri, 15 Ocak 2026 tarihinde yapılacak. Ayın 15’inde yatacak maaş, Ocak ayına ait tam zamlı maaşı kapsayacak ve kamu görevlilerinin hesaplarına bu tarihte aktarılacak. Maaşların peşin ödenmesi nedeniyle Ocak ayı itibarıyla oluşan farklar ayrıca hesaplanacak.

Aralık 2025 döneminde ödenen maaşlar, 15 Aralık 2025 ile 14 Ocak 2026 tarihlerini kapsadığı için 1–14 Ocak arasındaki dönemde eski katsayılar uygulanmış oldu. Zam 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girdiğinden, bu 14 günlük süreye ait maaş farkı ortaya çıktı. Söz konusu fark ödemesi, genellikle 15 Ocak’ta zamlı maaşla birlikte ya da kısa bir süre içinde ayrı bir ödeme olarak hesaplara yatırılacak.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI 2026

Memur emeklilerinin aylıklarında 2026 yılının Ocak ayından geçerli olmak üzere yüzde 18,6 oranında artış yapıldı. Ayrıca 1000 lira seyyanen artıştan memur emeklileri, hizmet süreleriyle orantılı şekilde yararlanacak. Yapılan düzenleme sonucunda en düşük memur emekli aylığı 22 bin 671 liradan 27 bin 772 liraya yükseldi.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ise artış oranı, 2025 yılının ikinci altı aylık döneminde gerçekleşen yüzde 12,19’luk enflasyon oranı doğrultusunda belirlendi. Bu kapsamda kök maaşlara doğrudan uygulanan artışla birlikte en düşük emekli aylığı 16 bin 881 liradan yaklaşık 18 bin 939 liraya çıkarıldı. Söz konusu artışlar, Ocak 2026 döneminden itibaren geçerli olacak şekilde hesaplandı.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, zamlı maaşlarını Ocak ayı içerisinde tahsis numaralarına göre alacak. Ödemelerin, genellikle 17–28 Ocak tarihleri arasında yapılması planlanıyor. Bu emekliler için zamlar, kök maaşlara doğrudan uygulanacak.

Memur emeklileri ise maaşlarını ay başında aldıkları için Ocak ayı ödemelerini zamsız olarak aldı. Zamlı tutarlara ilişkin fark ödemeleri, Ocak ayı sonuna kadar ayrıca hesaplara yatırılacak. Böylece Ocak 2026 itibarıyla tüm emekliler, kendileri için belirlenen artış oranlarından yararlanmış olacak.