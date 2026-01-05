Tekel bayii cinayetinde yeni gelişme! İstinaf kararını açıkladı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, silahlı kavgaya ilişkin Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesince verilen kararla ilgili istinaf başvurularına yönelik incelemesini tamamladı.

Daire, sanık Ercan Topçu hakkında, "suçluyu kayırma" suçundan dolayı kurulan beraat kararına karşı istinaf istemi olmadığı gerekçesiyle bu yönden istinaf dışı bırakılmasını kararlaştırdı.

Katılanlar Cantürk Erzen, Solmaz Erzen, Mehmet Erzen ve Yusuf Erzen'in avukatı tarafından bazı kararlar yönünden yapılan başvuruyu inceleyen İstinaf, katılanların avukatının bu suçlar yönünden verilen hükümleri istinaf hak ve yetkisi bulunmadığı için başvurunun reddine hükmetti.

Daire, sanıklar Tarık Özer, Murat Özer, Azat Özer ve Servet Özer hakkında Yunus Emre Erzen ile Batuhan Bayındır'a karşı "kasten öldürme" suçundan dolayı verilen ikişer kez müebbet hapis cezasına ilişkin vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, delil ve belgeler ile gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede, mahkemenin kararında usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı ifade edilerek, istinaf başvurularını esastan reddetti.

Sanıklar Nimetullah Özer, Hüsamettin Ahmetoğlu, Adem Kılıç ve Erdal Adıyaman'a "suçluyu kayırma" suçundan verilen mahkumiyet kararlarını inceleyen İstinaf, söz konusu başvuruların da reddine karar verdi.

"Suçluyu kayırma" ile "ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma" suçlarından kurulan hükümlerin Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) ilgili maddesi gereğince "kesin" olduğunu kaydeden Daire, "kasten öldürme" ile "kasten öldürmeye teşebbüs" suçları yönünden Yargıtayca incelenmek üzere temyiz yolunun açık olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı.

NE OLMUŞTU?

Güzelyurt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki tekel bayisinde 28 Temmuz 2023'te bazı kişiler arasında kavga çıkmış, şüpheliler tarafından silahla ateş açılması sonucu Yunus Emre Erzen olay yerinde, Batuhan Bayındır da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, Yusuf Erzen de yaralanmıştı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar Tarık Özer, Murat Özer, Azat Özer ve Servet Özer'in, Yunus Emre Erzen'e yönelik "tasarlayarak kan gütme saikiyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Batuhan Bayındır'a yönelik "kasten öldürme" suçundan müebbet, Yusuf Erzen'e yönelik "tasarlayarak kan gütme saikiyle kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13'er yıldan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

Sanıkların ayrıca "kişilerin hayatı, sağlığı veya mal varlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde ya da kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etmek veya patlayıcı madde kullanmak" suçundan 6'şar aydan 3'er yıla kadar, "ruhsatsız silah bulundurmak" suçundan da 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

İddianamede, tutuksuz sanıklar Adem Kılıç, Erdal Adıyaman, Ercan Topçu, Vedat Erkin, Nimetullah Özer ve Hüsamettin Ahmetoğlu'nun da "suçluyu kayırma" suçundan 6'şar aydan 5'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları öngörülmüştü.

MAHKEMEDEN VERİLEN CEZALAR

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanıklar Tarık, Murat, Azat ve Servet Özer'i, Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır'a yönelik "kasten öldürme" suçunu işledikleri gerekçesiyle 2'şer kez müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.

Heyet, bu 4 sanığa müşteki Yusuf Erzen'e yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 11'er yıl hapis cezası vermişti.

Sanıklar Tarık ve Azat Özer'in ayrıca "ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma" suçundan 1'er yıl 6'şar ay hapisle cezalandırılmasını kararlaştıran heyet, tutuksuz sanıklar Nimetullah Özer, Hüsamettin Ahmetoğlu, Adem Kılıç ve Erdal Adıyaman'ın da "suçluyu kayırma" suçundan 1'er yıl 6'şar ay hapisle cezalandırılmasına karar vermişti.

Heyet, tutuksuz sanıklar Ercan Topçu ve Vedat Erkin'in ise "suçluyu kayırma" suçundan beraatlerine hükmetmişti. Mahkeme heyeti, sanıklar Tarık, Murat, Azat ve Servet Özer'in tutukluluk hallerinin devamını kararlaştırmıştı.