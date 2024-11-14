Esenyurt tekel bayii cinayeti davasında dikkat çeken ifadeler: Beni boşu boşuna içeride tutuyorlar

14 Kasım 2024 14:23 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 14:32

Esenyurt'ta iki kişinin yaşamını yitirdiği tekel bayii cinayetiyle ilgili davada savunma yapan tutuklu sanık Tarık Özer, "Hayatım boyunca bir karıncayı bile incitmedim, bir insanı nasıl öldüreyim?" dedi. Servet Özer ise suçsuz olduğunu ve boşu boşuna tutuklu olduğunu iddia etti.

28 Temmuz 2023’te Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır’ın öldüğü olayla ilgili 10 sanığın yargılandığı dava Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada dört tutuklu sanık SEGBİS aracılığıyla katıldı, taraf avukatları da hazır bulundu.

"ONU BEN ÖLDÜRMEDİM"

Sanık Tarık Özer savunmasında, "Bu olayda adımın geçmesine çok pişmanım, yaşanmamış olmasını dilerdim. Oğlum 'baba' diye bağırınca koruma içgüdüsüyle ateş ettim ama öldürme kastım yoktu. Batuhan Bayındır’ı tanımam; onu ben öldürmedim" dedi.

Sanık Servet Özer ise, "Eğer bir şey tasarlamış olsaydım, ofisim tekele yakın, şortla gitmezdim. Sadece ayırmaya çalıştım; aylardır boş yere tutukluyum," diyerek kendini savundu.

Sanık savunmalarının ardından taraf avukatları beyanda bulundu. Mahkeme, sanıkların tutukluluğunun devamına ve eksiklerin giderilmesi için duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNE DAMGA VURMUŞTU

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 28 Temmuz 2023 gecesi Esenyurt Güzelyurt Mahallesi’nde bulunan bir tekel bayiinde taraflar arasında çıkan tartışmanın ardından ateş açıldığı belirtildi.

İddianameye göre, Yunus Emre Erzen sekiz kurşunla vurularak hayatını kaybetti, Batuhan Bayındır ise iki el ateşle vurularak yaşamını yitirdi. Müşteki Yusuf Erzen ve sanık Murat Özer'in çeşitli yaralanmalar yaşadığı da iddianamede yer aldı.

Şüpheliler Tarık, Murat, Azat ve Servet Özer’in ‘tasarlayarak kan gütme saikiyle kasten öldürme’, ‘kasten öldürme’, ‘tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs’ ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından ağırlaştırılmış müebbet, müebbet ve 16 yıl 6 aydan 31 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. Diğer beş şüpheliye ise farklı oranlarda hapis cezası talep edildi.