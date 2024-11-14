İzmir’de vicdan yaralayan olay! İstismar edilen 13 yaşındaki kız çocuğu AIDS nedeniyle öldü

14 Kasım 2024 06:40 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 06:40

İzmir'de kemik erimesi şüphesiyle hastaneye yatırılan 13 yaşındaki bir kız çocuğunda AIDS hastalığına neden olan HIV virüsü tespit edildi. Hayata tutunamayan çocuğun cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı.

İzmir’de yaşanan üzücü olayda, 13 yaşındaki bir kız çocuğu AIDS nedeniyle yaşamını yitirdi. Doktorların kemik erimesi şüphesiyle hastaneye kaldırdığı çocuk, yapılan tetkiklerde HIV pozitif çıktı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yetkililer, hastalığın çocuğa anneden değil, cinsel istismar yoluyla bulaştığını belirtti. Bu tür vakalar, çocuklar arasında HIV/AIDS'in bulaş yollarına dair toplumda farkındalığın önemini tekrar gündeme getirdi.

250'YE YAKIN ÇOCUK AIDS HASTASI VAR

NTV'de yer alan habere göre AIDS'in çocuklarda da görülme sıklığı son dönemde artmaya başladı. Doktorlar, sadece İstanbul Tıp Fakültesi'nde tedavi gören 100'ü aşkın HIV pozitif çocuk olduğunu belirtti. Bu çocukların 20'sine virüsün cinsel istismar yoluyla bulaştığı ifade edilirken Türkiye genelinde teşhisi konulan 250'ye yakın HIV pozitif çocuk hasta bulunuyor.

TÜRKİYE'DE KAÇ AIDS HASTASI VAR?

Türkiye'deki genel HIV/AIDS vakaları da son yıllarda belirgin bir artış gösteriyor. 1985'ten 2023’e kadar Sağlık Bakanlığı verilerine göre toplam 39.437 HIV vakası tespit edilirken, AIDS vakaları 2.295'e ulaştı. Vakaların %81,5’i erkek ve en yaygın bulaş yolu ise cinsel temas olarak kaydedildi. Çocuklarda HIV bulaşı her ne kadar nadir olsa da, vaka sayılarındaki artış, özellikle HIV'in cinsel istismar yoluyla bulaştığı çocuk sayısında da artış yaşandığını gösteriyor.