Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Güllü'nün ölümüyle ilgili sorular cevabını arıyor! Bilirkişi heyeti incelemesi başladı

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde 5. kattaki evinin penceresinden eğlendiği sırada aşağı düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü’nün soruşturması çerçevesinde Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından oluşturulan bilirkişi olayın yaşandığı dairede incelemelerine başladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.10.2025
saat ikonu 16:36
|
GÜNCELLEME:
08.10.2025
saat ikonu 16:36

26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 5’inci katındaki kapalı terasta Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetti. "Güllü" adıyla tanınan ünlü sanatçı Gül Tut’un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturmada bilirkişi heyeti incelemesi başladı.

GÜLLÜ'NÜN ÖLÜMÜ SONRASI BİLİRKİŞİ HEYETİ OLAY YERİNDE

Soruşturma çerçevesinde Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın adli tıp uzmanı, yüksek fizik mühendisi ve olay yeri inceleme uzmanının da içinde yer aldığı heyet inceleme gerçekleştiriyor. İncelemeye Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz de bizzat katılıyor.

Güllü'nün ölümüyle ilgili sorular cevabını arıyor! Bilirkişi heyeti incelemesi başladı

GÜLLÜ'NÜN OTOPSİ RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bulunan evinde kızı Tuyan Ülkem Gülter ve onun kız arkadaşı ile eğlendiği sırada balkondan düşen ünlü sanatçı Güllü feci şekilde hayatını kaybetti. Güllü'nün ölümü gizemini korurken, herkesin merakla beklediği ortaya çıktı.

Güllü'nün ölümüyle ilgili sorular cevabını arıyor! Bilirkişi heyeti incelemesi başladı

Ünlü sanatçı Güllü'nün yüksek etkisiyle kazara düştüğü değerlendirmesi yapıldı. Sanatçının kanında 3,53 promil alkol olduğu belirlendi.

Güllü'nün ölümüyle ilgili sorular cevabını arıyor! Bilirkişi heyeti incelemesi başladı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter verdiği detaylarla herkesi şaşırttı! Tüm iddialar asılsız çıktı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Güllü'nün otopsi raporu ortaya çıktı! Sır perdesi aralandı: İşte dikkat çeken detaylar
ETİKETLER
#ölüm
#alkol
#Adli Tıp Raporu
#Güllü
#Kazara Düşme
#Olası Suç
#Bilirkişi İncelemesi
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.