Güllü'nün ölümüyle ilgili sorular cevabını arıyor! Bilirkişi heyeti incelemesi başladı

26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 5’inci katındaki kapalı terasta Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetti. "Güllü" adıyla tanınan ünlü sanatçı Gül Tut’un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturmada bilirkişi heyeti incelemesi başladı.

GÜLLÜ'NÜN ÖLÜMÜ SONRASI BİLİRKİŞİ HEYETİ OLAY YERİNDE

Soruşturma çerçevesinde Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın adli tıp uzmanı, yüksek fizik mühendisi ve olay yeri inceleme uzmanının da içinde yer aldığı heyet inceleme gerçekleştiriyor. İncelemeye Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz de bizzat katılıyor.

GÜLLÜ'NÜN OTOPSİ RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bulunan evinde kızı Tuyan Ülkem Gülter ve onun kız arkadaşı ile eğlendiği sırada balkondan düşen ünlü sanatçı Güllü feci şekilde hayatını kaybetti. Güllü'nün ölümü gizemini korurken, herkesin merakla beklediği adli tıp raporu ortaya çıktı.

Ünlü sanatçı Güllü'nün yüksek alkol etkisiyle kazara düştüğü değerlendirmesi yapıldı. Sanatçının kanında 3,53 promil alkol olduğu belirlendi.