Güllü'nün otopsi raporu ortaya çıktı! Sır perdesi aralandı: İşte dikkat çeken detaylar

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bulunan evinde kızı Tuyan Ülkem Gülter ve onun kız arkadaşı ile eğlendiği sırada balkondan düşen ünlü sanatçı Güllü feci şekilde hayatını kaybetti. Güllü'nün ölümü gizemini korurken, herkesin merakla beklediği adli tıp raporu ortaya çıktı.

YÜKSEK ALKOL TESPİT EDİLDİ

Ünlü sanatçı Güllü'nün yüksek alkol etkisiyle kazara düştüğü değerlendirmesi yapıldı. Sanatçının kanında 3,53 promil alkol olduğu belirlendi.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Avukatı Güllü'nün ATK raporuna ilişkin açıklama yaptı.

Avukatı açıklamasında şunları kaydetti:

Müvekkilim Gül Tut'un trajik vefatıyla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Bursa Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan toksikoloji raporu elimize ulaşmıştır.

Rapor, merhumenin kanında 3,53 promil etanol (alkol) ve göz içi sıvısında 343 mg/dl etonol promil bulunduğu tespit edildiğini, ayrıca kanında düşük dozda, reçeteli olarak kullandığı anksiyete ilacı ve mide koruyucu bulunmuş, idrarda ise yine ağrı kesici saptanmıştır.

Bu seviyenin ciddi denge ve koordinasyon kaybına neden olabileceğini göstermektedir. İç organlar ve mide muhtevasında herhangi bir toksik maddeye rastlanmamıştır.

Metanol, uyuşturucu veya zehirleyici maddeler bulunmamaktadır.

Bu bulgular, merhumenin yüksek alkol etkisi altında kazara bir düşme yaşadığı olasılığını güçlü bir şekilde desteklemektedir.

NE OLMUŞTU?

Şarkıcı Gül Tut (52), 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 5. kattaki evinin üzeri kapalı terasındaki pencereden henüz belirlenemeyen nedenle düşerek hayatını kaybetmişti. Tut'un cenazesi, İstanbul'da toprağa verilmişti.

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter de ifadesinde annesinin Roman havası oynarken ayağının kaydığını ve açık olan camdan düştüğünü belirtmişti.