Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter verdiği detaylarla herkesi şaşırttı! Tüm iddialar asılsız çıktı

Arabesk müziği sanatçısı Güllü'nün Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Hakkında sosyal medyada birçok iddia ortaya atılan Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter katıldığı programda sitem ederek, "İnanmadık istemedim, kaldıramadım. İlk haberi bana veren ablamdı. Hayatı boyunca annem insanları seven biri oldu. Böyle olmamalıydı. Kimse bize anlayış göstermedi" sözleriyle sitem etti.

GÜLLÜ'NÜN KIZININ İFADESİNDEKİ DETAY ORTAYA ÇIKTI

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem, verdiği ifadede olay günü annesiyle gün içinde görüştüklerini, akşam saatlerinde ise arkadaşı Sultan ile birlikte evde olduklarını anlattı.

GÜLLÜ'NÜN OĞLU TUĞBERK YAĞIZ GÜLTER İLK KEZ DUYGULARINI CANLI YAYINDA ANLATTI

Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ise telefonla bağlandığı programda, “Daha mezarına gidemedik, bir şey de hissedemiyorum. Bazen donup kalıyorum, annemi kaybettiğim aklıma geliyor. O zaman bedenim de kitleniyor. Ciğerimdi o benim. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Annem de rahmetli anneannemin evinde kalmayı tercih etti. Ben haberi ilk ablamın çığlıklarıyla aldım. İnanmadık istemedim, kaldıramadım. İlk haberi bana veren ablamdı. Hayatı boyunca annem insanları seven biri oldu. Böyle olmamalıydı. Kimse bize anlayış göstermedi. Ferdi Aydın'ın aileyle yakınlığı hiç yok. Annemin patronu bilgisi var o da yanlış, aslında bir işletmeci sadece. Bu şahısla ilgili bugüne kadar bilgi verilmedi. Annemin belinde pilatin olduğu bilgisi de yanlış. Ayağına platin takıldı, beli yamuk kaynadı. Bu yine insanların merak ettiği konulardan biri. Annemin roman oynaması imkansız şeyler... Bu da doğru değil. Bazı zamanlarda bel ağrısı tuttuğunda yavaşlıyor.” sözleriyle sitem etti.