Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter verdiği detaylarla herkesi şaşırttı! Tüm iddialar asılsız çıktı

Arabesk müziği sanatçısı Güllü'nün evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olay gecesine dair çarpıcı açıklamalarda bulunan Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ise "Böyle olmamalıydı. Kimse bize anlayış göstermedi" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter verdiği detaylarla herkesi şaşırttı! Tüm iddialar asılsız çıktı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2025
saat ikonu 12:31
|
GÜNCELLEME:
06.10.2025
saat ikonu 12:31

Arabesk müziği sanatçısı Güllü'nün Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Hakkında sosyal medyada birçok iddia ortaya atılan Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter katıldığı programda sitem ederek, "İnanmadık istemedim, kaldıramadım. İlk haberi bana veren ablamdı. Hayatı boyunca annem insanları seven biri oldu. Böyle olmamalıydı. Kimse bize anlayış göstermedi" sözleriyle sitem etti.

GÜLLÜ'NÜN KIZININ İFADESİNDEKİ DETAY ORTAYA ÇIKTI

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem, verdiği ifadede günü annesiyle gün içinde görüştüklerini, akşam saatlerinde ise arkadaşı Sultan ile birlikte evde olduklarını anlattı.

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter verdiği detaylarla herkesi şaşırttı! Tüm iddialar asılsız çıktı

Gülter verdiği ifadede; “Daha mezarına gidemedik, bir şey de hissedemiyorum. Bazen donup kalıyorum, annemi kaybettiğim aklıma geliyor. O zaman bedenim de kitleniyor. Ciğerimdi o benim. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Annem de rahmetli anneannemin evinde kalmayı tercih etti. Ben haberi ilk ablamın çığlıklarıyla aldım. İnanmadık istemedim, kaldıramadım. İlk haberi bana veren ablamdı. Hayatı boyunca annem insanları seven biri oldu. Böyle olmamalıydı. Kimse bize anlayış göstermedi. Ferdi Aydın'ın aileyle yakınlığı hiç yok. Annemin patronu bilgisi var o da yanlış, aslında bir işletmeci sadece. Bu şahısla ilgili bugüne kadar bilgi verilmedi. Annemin belinde pilatin olduğu bilgisi de yanlış. Ayağına platin takıldı, beli yamuk kaynadı. Bu yine insanların merak ettiği konulardan biri. Annemin roman oynaması imkansız şeyler... Bu da doğru değil. Bazı zamanlarda bel ağrısı tuttuğunda yavaşlıyor.” dedi.

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter verdiği detaylarla herkesi şaşırttı! Tüm iddialar asılsız çıktı

GÜLLÜ'NÜN OĞLU TUĞBERK YAĞIZ GÜLTER İLK KEZ DUYGULARINI CANLI YAYINDA ANLATTI

Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ise telefonla bağlandığı programda, “Daha mezarına gidemedik, bir şey de hissedemiyorum. Bazen donup kalıyorum, annemi kaybettiğim aklıma geliyor. O zaman bedenim de kitleniyor. Ciğerimdi o benim. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Annem de rahmetli anneannemin evinde kalmayı tercih etti. Ben haberi ilk ablamın çığlıklarıyla aldım. İnanmadık istemedim, kaldıramadım. İlk haberi bana veren ablamdı. Hayatı boyunca annem insanları seven biri oldu. Böyle olmamalıydı. Kimse bize anlayış göstermedi. Ferdi Aydın'ın aileyle yakınlığı hiç yok. Annemin patronu bilgisi var o da yanlış, aslında bir işletmeci sadece. Bu şahısla ilgili bugüne kadar bilgi verilmedi. Annemin belinde pilatin olduğu bilgisi de yanlış. Ayağına platin takıldı, beli yamuk kaynadı. Bu yine insanların merak ettiği konulardan biri. Annemin roman oynaması imkansız şeyler... Bu da doğru değil. Bazı zamanlarda bel ağrısı tuttuğunda yavaşlıyor.” sözleriyle sitem etti.

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter verdiği detaylarla herkesi şaşırttı! Tüm iddialar asılsız çıktı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sezen Aksu aylar sonra ortaya çıktı! Son haline yorum yağdı
ETİKETLER
#ölüm
#olay
#Şüpheli Ölüm
#Arabesk Müzik
#Güllü
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.