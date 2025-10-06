Sezen Aksu aylar sonra ortaya çıktı! Son haline yorum yağdı

Uzun süredir kameralara yakalanmayan Sezen Aksu, evinin olduğu Kanlıca'da ortaya çıktı. Spor tarzıyla dikkat çeken Sezen Aksu, kısa bir yürüyüşün ardından evinin yolunu tuttu.

SEZEN AKSU AYLAR SONRA KAMERALAR KARŞISINDA

Kanlıca ve Çubuklu arasında yürüyüş yapan Sezen Aksu, kendisine selam veren ve fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarının hiçbirini kırmadı. Uzun bir aradan sonra görüntülenen Sezen Aksu, hayranlarıyla ayak üstü sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

Spor kıyafetleriyle görüntülenen Sezen Aksu'nun son haline de yorum yağdı. 71 yaşındaki Sezen Aksu'nun sağlıklı görüntüsü ise hayranlarını mutlu etti.

SEZEN AKSU TÜM MÜZİK HAKLARINI SATTI

Sezen Aksu'nun şarkı haklarını Universal Music Group'a sattığı iddia edildi. Sezen Aksu'nun 30 albümden oluşan haklarını 18 milyon dolara sattığı öne sürüldü.

Uzun süredir ne konser veren ne de şarkı yapan Sezen Aksu'nun 21 single ve 30 albümden oluşan eserlerinin yayınlanma, senkronizasyon ve telif hakları UMG'ye devredildiği ortaya çıktı. Bu satın alma süreciyle ilgili herhangi bir fiyat açıklaması ise yapılmadı. İddialara göre; Sezen Aksu, 21 single, 30 albümden oluşan haklarını 18 milyon dolara yakın bir fiyata (695 milyon TL) Universal Music Group’a sattı. UMG, Warner ve Believe gibi şirketlerin başka Türk sanatçıların repertuvarlarını satın alma trafiğinde olduğu da öğrenildi.