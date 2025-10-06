Menü Kapat
Sezen Aksu aylar sonra ortaya çıktı! Son haline yorum yağdı

Uzun süredir ortalıkta görünmeyen Sezen Aksu, Kanlıca'da ortaya çıktı. Arkadaşlarıyla yürüyüş yapan Sezen Aksu, spor tarzıyla dikkat çekerken, hayranlarının fotoğraf isteğini ise kırmadı.

Sezen Aksu aylar sonra ortaya çıktı! Son haline yorum yağdı
06.10.2025
06.10.2025
Uzun süredir kameralara yakalanmayan , evinin olduğu Kanlıca'da ortaya çıktı. tarzıyla dikkat çeken Sezen Aksu, kısa bir yürüyüşün ardından evinin yolunu tuttu.

SEZEN AKSU AYLAR SONRA KAMERALAR KARŞISINDA

Kanlıca ve Çubuklu arasında yapan Sezen Aksu, kendisine selam veren ve fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarının hiçbirini kırmadı. Uzun bir aradan sonra görüntülenen Sezen Aksu, hayranlarıyla ayak üstü sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

Sezen Aksu aylar sonra ortaya çıktı! Son haline yorum yağdı

Spor kıyafetleriyle görüntülenen Sezen Aksu'nun son haline de yorum yağdı. 71 yaşındaki Sezen Aksu'nun sağlıklı görüntüsü ise hayranlarını mutlu etti.

Sezen Aksu aylar sonra ortaya çıktı! Son haline yorum yağdı

SEZEN AKSU TÜM MÜZİK HAKLARINI SATTI

Sezen Aksu'nun şarkı haklarını 'a sattığı iddia edildi. Sezen Aksu'nun 30 albümden oluşan haklarını 18 milyon dolara sattığı öne sürüldü.

Sezen Aksu aylar sonra ortaya çıktı! Son haline yorum yağdı

Uzun süredir ne konser veren ne de şarkı yapan Sezen Aksu'nun 21 single ve 30 albümden oluşan eserlerinin yayınlanma, senkronizasyon ve telif hakları UMG'ye devredildiği ortaya çıktı. Bu satın alma süreciyle ilgili herhangi bir fiyat açıklaması ise yapılmadı. İddialara göre; Sezen Aksu, 21 single, 30 albümden oluşan haklarını 18 milyon dolara yakın bir fiyata (695 milyon TL) Universal Music Group’a sattı. UMG, Warner ve Believe gibi şirketlerin başka Türk sanatçıların repertuvarlarını satın alma trafiğinde olduğu da öğrenildi.

Sezen Aksu aylar sonra ortaya çıktı! Son haline yorum yağdı
ETİKETLER
#Spor
#yürüyüş
#sezen aksu
#Universal Music Group
#Kanlıca
#Sağlıklı Görünüm
#Şarkı Hakları
#Magazin
