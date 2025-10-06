Hande Erçel'den ayrılan Hakan Sabancı'dan Tuba Büyüküstün hamlesi! Takipçilerinden kaçamadı

Üç yıldır birlikte olan Hande Erçel ile Hakan Sabancı çifti geçtiğimiz ay ayrıldı. Ayrılık sonrası Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'nın paylaşımı günlerce konuşulurken, ünlü iş insanının son hamle ise gündem oldu.

HAKAN SABANCI'DAN TUBA BÜYÜKÜSTÜN HAMLESİ

Hande Erçel'den ayrılan Hakan Sabancı aşk hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor. Hakan Sabancı'nın son hamlesi takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Geçtiğimiz saatlerde Paris Moda Haftası'nda boy gösteren isimlerden biri de Tuba Büyüküstün oldu. Büyüküstün'ün Paris kombinini beğenen Hakan Sabancı, fotoğrafa kalp bıraktı. Hakan Sabancı'nın hamlesi kısa sürede fark edilince ünlü isim çareyi beğenisini geri çekmekte buldu.

Hakan Sabancı, Hande Erçel ayrılığının ardından aldatma iddialarını yalanlamış ve Sabancı'nın eski sevgilisi Jocelyn Chew ile yeniden görüşmeye başladığı iddiaları gündeme gelmişti. Hem Sabancı hem de Chew bu iddiaları kesin bir dille yalanlamış, "Üçüncü kişilerle ilgisi yok" mesajı verilmişti.

TUBA BÜTÜKÜSTÜN'ÜN KOMBİNİ RÜKÜŞ BULUNDU

Uzun bir süredir ortalarda gözükmeyen ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün Paris Moda Haftası'nda ortaya çıktı. Rüküş bulunan Tuba Büyüküstün'ün kombini için seçtiği ayakkabıları sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü.