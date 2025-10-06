Menü Kapat
TGRT Haber
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Hande Erçel'den ayrılan Hakan Sabancı'dan Tuba Büyüküstün hamlesi! Takipçilerinden kaçamadı

Geçtiğimiz aylarda Hande Erçel'den ayrılan Hakan Sabancı'dan bomba bir hamle geldi. Hakan Sabancı'nın Paris Moda Haftası'na katılan Tuba Büyüküstün hamlesi takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Hande Erçel'den ayrılan Hakan Sabancı'dan Tuba Büyüküstün hamlesi! Takipçilerinden kaçamadı
KAYNAK:
Gerçek Gündem
|
GİRİŞ:
06.10.2025
saat ikonu 11:01
|
GÜNCELLEME:
06.10.2025
saat ikonu 11:01

Üç yıldır birlikte olan ile çifti geçtiğimiz ay ayrıldı. sonrası Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'nın paylaşımı günlerce konuşulurken, ünlü iş insanının son hamle ise gündem oldu.

HAKAN SABANCI'DAN TUBA BÜYÜKÜSTÜN HAMLESİ

Hande Erçel'den ayrılan Hakan Sabancı aşk hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor. Hakan Sabancı'nın son hamlesi takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Hande Erçel'den ayrılan Hakan Sabancı'dan Tuba Büyüküstün hamlesi! Takipçilerinden kaçamadı

Geçtiğimiz saatlerde Paris Moda Haftası'nda boy gösteren isimlerden biri de oldu. Büyüküstün'ün Paris kombinini beğenen Hakan Sabancı, fotoğrafa kalp bıraktı. Hakan Sabancı'nın hamlesi kısa sürede fark edilince ünlü isim çareyi beğenisini geri çekmekte buldu.

Hande Erçel'den ayrılan Hakan Sabancı'dan Tuba Büyüküstün hamlesi! Takipçilerinden kaçamadı

Hakan Sabancı, Hande Erçel ayrılığının ardından aldatma iddialarını yalanlamış ve Sabancı'nın eski sevgilisi Jocelyn Chew ile yeniden görüşmeye başladığı iddiaları gündeme gelmişti. Hem Sabancı hem de Chew bu iddiaları kesin bir dille yalanlamış, "Üçüncü kişilerle ilgisi yok" mesajı verilmişti.

Hande Erçel'den ayrılan Hakan Sabancı'dan Tuba Büyüküstün hamlesi! Takipçilerinden kaçamadı

TUBA BÜTÜKÜSTÜN'ÜN KOMBİNİ RÜKÜŞ BULUNDU

Uzun bir süredir ortalarda gözükmeyen ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün Paris Moda Haftası'nda ortaya çıktı. Rüküş bulunan Tuba Büyüküstün'ün kombini için seçtiği ayakkabıları sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü.

Hande Erçel'den ayrılan Hakan Sabancı'dan Tuba Büyüküstün hamlesi! Takipçilerinden kaçamadı
Hakan Sabancı'dan Hande Erçel'e misilleme geldi!
