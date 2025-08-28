Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
 Dilek Ulusan

Hakan Sabancı dan Hande Erçel'e misilleme geldi!

Birkaç gün önce Hande Erçel, Hakan Sabancı ile olan karelerini sildi ve iki ismin ayrıldığı iddia edilmişti. Hakan Sabancı da bugün Hande Erçel ile olan tüm karelerini sildi ve ayrılık iddialarını doğrulamış oldu.

Hakan Sabancı dan Hande Erçel'e misilleme geldi!
28.08.2025
28.08.2025
, ile başrolünü paylaştığı Aşk ve Gözyaşı'nın çekimlerine devam ederken ile 3 yıllık ilişkisini bitirmesiyle de sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.

HAKAN SABANCI DA HANDE ERÇEL'İ SİLDİ

Hande Erçel 5 gün önce Hakan Sabancı ile yer aldığı kareleri hesabından sildi. Bu esnada Arzu Sabancı'nın paylaşımı tepkiyle karşılanırken, Hakan Sabancı'dan da yeni hamle geldi.

Hakan Sabancı dan Hande Erçel'e misilleme geldi!

Hakan Sabancı'nın da eski sevgilisiyle yer aldığı fotoğraflarını sosyal medya hesabından sildi. Öte yandan ancak iki ünlü isim hâlâ birbirlerini takip etmeye devam ediyor.

Hakan Sabancı dan Hande Erçel'e misilleme geldi!

ARZU SABANCI'NIN PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

Tüm bu yaşananlar sonrasından en başından beri ilişkiye onay vermediği iddia edilen Arzu Sabancı'dan manidar bir paylaşım geldi. Sabancı, "Cehalet, uyku gibidir; seni uyandıran ilk kişiye tepkin kızgınlıktır" dedi.

Hakan Sabancı dan Hande Erçel'e misilleme geldi!

HANDE ERÇEL İLE HAKAN SABANCI'NIN NEDEN AYRILDIĞI BELLİ OLDU

Ece Erken de Gel Konuşalım programında ayrılıkla ilgili konuştu ve "Ağustos ayının başından beri araları kötü. Hande Erçel yeğeni ve kız kardeşiyle tatile çıktığı zaman zaten ayrıydılar, sadece beklediler. Sebep ise evlilik" dedi.

Hakan Sabancı dan Hande Erçel'e misilleme geldi!

Ece Erken daha sonra ise, "Hande Erçel artık evliliği konuşmak istiyor, Hakan Sabancı da yakın evliliğe aslında. Belki bundan dolayı Arzu Sabancı artık istemiyor" diye iddia etti. Hakan Sabancı'nın Erçel ile fotoğraflarını kaldırmaması ve çiftin hala takipleşmesi ise "Barışacaklar mı?" yorumlarına sebep oldu.

TGRT Haber
