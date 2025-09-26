Hayko Cepkin konseri neden iptal edildi? Kayseri ve Diyarbakır konseri iptal olmuştu

Rock müzisyeni Hayko Cepkin, Anadolu turnesi kapsamındaki Kayseri ve Diyarbakır konserlerinin iptal edildiğini açıkladı. Cepkin’in açıklamaları sonrası Kayseri Valiliği’nden yalanlama gelirken, Diyarbakır’da ise yeni konser tarihi için görüşmeler yapıldı.

HAYKO CEPKİN KAYSERİ NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Hayko Cepkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Anadolu turnesinin Kayseri ayağının valilik kararıyla iptal edildiğini ifade etti. Sanatçı, etkinlik için izin verilmediği gerekçesiyle konserin listeden çıkarıldığını belirtti. Cepkin, “Zaten uğraştığımız ve bu süreçte bilinçli biletleri açmadığımız için sıkıntı yok. Ama en önemlisi olan ve artık kıymeti olmayan kalp kırıklarını neyleyeceğiz onu bilemedim” sözleriyle hayranlarına seslendi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise resmi X hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Hayko Cepkin’in konserine yönelik kendilerine herhangi bir başvurunun yapılmadığı belirtildi. Açıklamada, “Sosyal medya platformlarında, sanatçı Hayko Cepkin'in Kayseri'de düzenleyeceği etkinliğin mülki idare amirleri tarafından iptal edildiğine yönelik paylaşımlar yapılmaktadır. Kayseri Valiliğimize bu konserle ilgili herhangi bir müracaatta bulunulmamış olup, iptal edildiğine dair de bir durum söz konusu değildir” ifadelerine yer verildi.

HAYKO CEPKİN DİYARBAKIR KONSERİ NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Hayko Cepkin, Kayseri konseriyle birlikte Diyarbakır konserinin de aynı gerekçeyle iptal edildiğini açıkladı. Sanatçı, Anadolu turunun Diyarbakır ayağı için de bölge mülki amirlerinden izin çıkmadığını dile getirdi. Cepkin, bu nedenle Diyarbakır konserinin de programdan çıkarıldığını sosyal medya üzerinden duyurdu.

Ancak Diyarbakır’da süreç farklı gelişti. Cepkin, yaptığı yeni açıklamada Diyarbakır Valisi’nin kendisini aradığını ve yeni bir konser tarihi için söz verdiklerini söyledi. Sanatçı, “Diyarbakır valimizin süratle dönüşü, nezaketi ve özel daveti için teşekkürler. Organizasyon ile eksik kalan tüm prosedürleri halletmek üzere söz aldık. Bu karışıklığa kim sebep oldu ise utanacaklar sanırım. Diyarbakır için yeni bir tarih çözeceğiz inşallah. Darısı Kayseri'mizin başına” ifadelerini kullandı.

HAYKO CEPKİN KAYSERİ VE DİYARBAKIR KONSERİ NE ZAMAN?

Hayko Cepkin, Kayseri ve Diyarbakır konserlerinin iptal edildiğini açıklasa da konserlerin yeni tarihleri hakkında net bir bilgi paylaşmadı. Özellikle Kayseri konseriyle ilgili herhangi bir takvim güncellemesi yapılmazken, valilik tarafından etkinlik için müracaat olmadığı yönünde açıklama geldi.

Diyarbakır konseri için ise sürecin yeniden planlanacağı duyuruldu. Cepkin, Diyarbakır Valisi ile yaptığı görüşmede yeni bir konser tarihi için söz aldığını belirtti. Bu kapsamda Diyarbakır konserinin ilerleyen dönemde yeniden düzenlenmesi bekleniyor.