Galatasaray’da Lucas Torreira sakatlandı mı son durumu ne?

İstanbul
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Corendon Alanyaspor’a misafir oldu.
Sarı kırmızılı ekipte mücadeleye ilk 11’de başlayan Lucas Torreira, ikinci devrenin başında yerini Lemina’ya bıraktı.
İlk yarıda Makouta ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kalan Torreria, oyuna topallayarak devam etmişti.
Torreria’nın sağlık vaziyetine dair henüz resmi bir bilgilendirme yapılmadı.
Liverpool maçı öncesinde yaşanan böyle bir sakatlık Okan Buruk’un planlamalarını yeniden kurgulamasına sebep olabilir