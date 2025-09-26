Bitlis’te uyuşturucu satıcılarına operasyon: Çok sayıda tutuklama!

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yönelik Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Tatvan ve Güroymak’ta zehir tacirlerine operasyon düzenlendiği bildirildi.

VALİLİK DUYURDU

Açıklamada, "Uyuşturucu madde satıcılarına yönelik Bitlis Merkez, Tatvan ve Güroymak ilçesi ile İzmir ili olmak üzere 10 adrese yönelik Özel Harekât Timleri destekli yapılan planlı operasyon neticesinde, 54 gram eroin maddesi, 813 kullanımlık peçeteye emdirilmiş sentetik kannobinoid maddesi, 13 parça halinde 87 gram sentetik kannobinoid maddesi, 124 gram esrar maddesi, 13 adet ekstazi uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 10 şahıs çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dosya kapsamında 33 şahsa Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak suçundan işlem yapıldı. Hemşerilerimizin huzuru ve güvenliği için uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımına karşı yürütülen kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi.