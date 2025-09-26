Bursa Karacabey'i alevler sardı! Yol trafiğe kapatıldı

Karacabey ilçesine bağlı Ekmekçi köyü yakınlarında yangın çıktı. Boğaz yolu üzerinde ormanlık alandaki yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.

BOĞAZ YOLU ÇİFT YÖNLÜ TRAFİĞE KAPATILDI

Yangının Akçasusurluk köyüne doğru ilerlediği ve yerleşim birimlerini de tehdit edebileceği kaydedildi. Boğaz yolu çift yönlü trafiğe kapandı.

YERLEŞİM BİRİMLERİNİ TEHDİT EDİYOR

Alevlere orman ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği, jandarmanın da soruşturma başlattığı öğrenildi.

Ekmekçi köyü muhtarı Ramazan Diğrenci yangının büyüdüğünü, Akçasusurluk köyüne doğru devam ettiğini ifade ederek destek istedi.