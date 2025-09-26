Menü Kapat
Yaşam
 | Selahattin Demirel

Bursa Karacabey'i alevler sardı! Yol trafiğe kapatıldı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına almak için ekipler mücadele başlattı. Alevler yerleşim birimlerini tehdit eder boyuta ulaşırken Boğaz Yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatııldı.

ilçesine bağlı köyü yakınlarında çıktı. Boğaz yolu üzerinde ormanlık alandaki yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.

BOĞAZ YOLU ÇİFT YÖNLÜ TRAFİĞE KAPATILDI

Yangının Akçasusurluk köyüne doğru ilerlediği ve yerleşim birimlerini de tehdit edebileceği kaydedildi. Boğaz yolu çift yönlü trafiğe kapandı.

Bursa Karacabey'i alevler sardı! Yol trafiğe kapatıldı

YERLEŞİM BİRİMLERİNİ TEHDİT EDİYOR

Alevlere orman ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği, jandarmanın da soruşturma başlattığı öğrenildi.
Ekmekçi köyü muhtarı Ramazan Diğrenci yangının büyüdüğünü, Akçasusurluk köyüne doğru devam ettiğini ifade ederek destek istedi.

