Hava Durumu
20°
İDO ve BUDO seferleri iptal edildi! Marmara Denizinde kuvvetli rüzgar yolculara zor anlar yaşattı!

Marmara Denizinde kuvvetli rüzgar etkili oluyor. Yenikapı - Yalova feribot hattında yoğunluk oluştu. Yolcular ayakta durmakta güçlük çekti...

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.09.2025
17:59
|
GÜNCELLEME:
26.09.2025
18:06

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından için uyarısının ardından İDO ve BUDO'nun bazı deniz otobüsü seferleri edildi. Deniz otobüsü seferleri iptal olunca arabalı feribot hattında yer kalmadı.

SEFERLER İPTAL OLDU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Marmara ve Kuzey Ege bölgeleri için fırtına uyarısı yapılırken dahil 11 il için sarı kod verilmişti. Marmara Denizinde de etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi. İptal edilen bazı seferler nedeniyle Yenikapı - Yalova arabalı feribot hattında yoğunluk oluştu.

İDO ve BUDO seferleri iptal edildi! Marmara Denizinde kuvvetli rüzgar yolculara zor anlar yaşattı!



Öte yandan, arabalı feribot hattında yolcuların gemi içerisinde ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

