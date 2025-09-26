Patnos'ta ele geçirilmişti: 2 lahit sahte çıktı!

İstanbul
Ağrı’da güvenlik güçlerince ele geçirilen 2 lahit Kars’a gönderildi. Kars’ta incelemeleri yapılan lahitler sahte çıktı.
Ağrı’nın Patnos ilçesinde güvenlik güçlerince tarihi eser kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma yapıldı.
Güvenlik güçlerince yapılan çalışmalar da tarihi eser pazarlığı yaptığı tespit edilen kişilere yönelik Patnos’ta operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 2 lahit ele geçirildi.
Muhafaza altına alınan ve lahitler inceleme yapılmak üzere Kars’a gönderildi. Kars Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde uzman ekiplerince yapılan incelemede 2 lahittin de sahte olduğu anlaşıldı.