Patnos'ta ele geçirilmişti: 2 lahit sahte çıktı!

Ağrı’da güvenlik güçlerince ele geçirilen 2 lahit Kars’a gönderildi. Kars’ta incelemeleri yapılan lahitler sahte çıktı.

Ağrı’nın Patnos ilçesinde güvenlik güçlerince tarihi eser kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma yapıldı.

2 LAHİT ELE GEÇİRİLDİ

Güvenlik güçlerince yapılan çalışmalar da tarihi eser pazarlığı yaptığı tespit edilen kişilere yönelik Patnos’ta operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 2 lahit ele geçirildi.





Muhafaza altına alınan ve lahitler inceleme yapılmak üzere Kars’a gönderildi. Kars Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde uzman ekiplerince yapılan incelemede 2 lahittin de sahte olduğu anlaşıldı.