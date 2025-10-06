Güllü'nün ölümüyle ilgili Tuğba Altıntop'tan çarpıcı açıklama: Bunu çok iyi biliyorum

Rafet El Roman'ın eski eşi Tuğba Altıntop, geçtiğimiz günlerde evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Güllü hakkında konuştu. Bir dönem Güllü ile aynı evi paylaştıklarını belirten Tuğba Altıntop, "O bizim Güllü annemizdi" dedi.

TUĞBA ALTINTOP, GÜLLÜ HAKKINDA KONUŞTU: 1 AY EVİNDE KALDIM

Sakiler müzik gurubu, dinlemeye giden eski manken Tuğba Altıntop çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şüpheli ölümüyle dikkat çeken Güllü hakkında konuşan Tuğba Altıntop, "Bunu çok iyi biliyorum" diyerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Güllü hakkında konuşan Altıntop, "Ben Güllü ile bir ay boyunca aynı evde kaldım, çocuklarını çok severdi. Çocukları da onu çok severdi, ölümüne gerçekten çok üzüldüm, Allah rahmet eylesin. O bizim Güllü annemizdi." dedi.

Ölüm nedeni hakkındaki sorulara da cevap veren Altıntop; "Çelişkili bir ölüm mü değil mi, bunu devletimiz araştırır. Ama Güllü öyle dans ederek ölecek bir insan değildir, bunu çok iyi biliyorum." diyerek şüpheli ölüme dikkat çekti.

Sevilen şarkılarıyla konukları eğlendiren Sakiler, Güllü'nün vefatı hakkında "Allah rahmet eylesin. Kendisi çok değerli bir sanatçıydı. Biz de onu bilir tanır dinlerdik. Ailesine sabır diliyoruz" diyerek üzüntülerini dile getirdi.