TGRT Haber
20°
Magazin
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Sevgilisi canına kastetmişti! Mutlu Kaya 10 yıl sonra sahneye çıktı: Teklifler için kararını açıkladı

Diyarbakır’da erkek arkadaşının silahlı saldırısı sonucu başından vurularak ağır yaralanan Mutlu Kaya, 10 yıl sonra hayaline kavuştu. Film galasında hayranlarıyla buluşan Kaya, acı olaydan sonra ilk kez sahneye çıktı. Kaya, gelecek günlerin çok daha güzel olacağını söyleyerek "Teklif gelirse inşallah değerlendireceğim." dedi.

Bir televizyon programındaki yarışmada ’ın keşfettiği ve 2015 yılında ses yarışmasında adını duyurduktan sonra erkek arkadaşı tarafından başından silahla vurularak ağır yaralanan Mutlu Kaya'dan haber var.

10 YILDIR TEDAVİ GÖRÜYOR

10 yıla yakındır birçok merkezde tedavi olup fizik tedavi gören ve bu süreçte ablasını kaybeden Mutlu Kaya, yılmadan sahnelere çıkacağı günün hayalini kurarak tedavi olmaya devam etti.

Sevgilisi canına kastetmişti! Mutlu Kaya 10 yıl sonra sahneye çıktı: Teklifler için kararını açıkladı

İLK KEZ DESTEK ALMADAN AYAKTA DURDU

Kaya, bu zorlu süreçte bir yandan da fizik tedavilerine evde devam ederkengeçtiğimiz günlerde destek almadan ayakta durmayı başardı.

FİLM GALASINDA SEVENLERİYLE BULUŞTU

Kaya, 10 yıl sonra 'Sahra' filminin galasında tekerlekli sandalye ile sahneye çıkıp sevenleri ile buluştu. Galada ablası Songül Kaya ile birlikte düet yapan Mutlu Kaya’yı dinleyiciler alkış yağmuruna tuttu.

Sevgilisi canına kastetmişti! Mutlu Kaya 10 yıl sonra sahneye çıktı: Teklifler için kararını açıkladı

"BUGÜNÜ HAYAL EDİYORDUM"

Yaşadığı mutluluğu anlatan Mutlu Kaya ''Evet, yıllar sonra sahneye çıktım. Çok güzeldi, çok duygulandım, mutlu oldum, heyecanlandım. Ağlayacaktım neredeyse, tuttum kendimi. Duygularımı tarif edemiyorum. Çok güzeldi. 10 yıldır bugünü hayal ediyordum. Bugün az da olsa başarabildim.

Sevgilisi canına kastetmişti! Mutlu Kaya 10 yıl sonra sahneye çıktı: Teklifler için kararını açıkladı

"GELECEK GÜNLER ÇOK DAHA GÜZEL OLACAK"

10 yıldır mücadele ediyordum. Spor yapıyordum. İyileşmek için çabalıyordum. Henüz tam olarak iyileşemedim ama artık eskisi gibi olmasa da şarkı söyleyebiliyorum. 10 yıl boyunca hep mücadele ettim. Bundan sonra da mücadeleye devam edeceğim. Daha iyi yerlere gelmek için, daha iyi şarkı söyleyebilmek için. Ve ben yine söylüyorum gelecek günler çok daha güzel olacak. Teklif gelirse inşallah değerlendireceğim’’ dedi.

