Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Başından vurulan Mutlu Kaya, ilk adımlarını attı! Umut verici anlara beğeni yağdı

Katıldığı müzik yarışması sonrası eski erkek arkadaşı tarafından başından vurulan Mutlu Kaya, zorlu tedavi sürecinde umut verici bir adım daha attı. Uzun süre yürümekte zorlanan Mutlu Kaya, ilk adımlarını attı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
09.09.2025
saat ikonu 15:49
|
GÜNCELLEME:
09.09.2025
saat ikonu 15:49

Eski sevgilisi tarafından başından vurularak zorlu bir fizik tedavi sürecine giren Mutlu Kaya, tüm süreci takipçileriyle paylaştı. Son paylaşımıyla duygulandıran Mutlu Kaya, ilk adımlarını paylaştı.

MUTLU KAYA İLK ADIMLARINI ATTI

Katıldığı ses yarışmasında sesi ve güzelliğiyle övgü yağmuruna tutulan Mutlu Kaya, 2015 yılında Diyarbakır'da erkek arkadaşı tarafından başından vurulmuş ve ölümden dönmüştü.

Başından vurulan Mutlu Kaya, ilk adımlarını attı! Umut verici anlara beğeni yağdı

Uzun süre fizik tedavi gören Mutlu Kaya, ailesinin desteğiyle ilk adımlarını attı. Mutlu Kaya o anları ablasını etiketleyerek "Kahramanım" notuyla paylaştı.

MUTLU KAYA'NIN PAYLAŞIMI YÜREKLERİ BURKMUŞTU

Mutlu Kaya geçen günlerde sosyal medya hesabından yürek burkan bir paylaşım yaptı. Kaya paylaşımına, "Dört duvar arasında yaşıyorum yıllardır hayallerim vardı. Benim umutlarım çok mutlu olacaktım, annem bana değil ben anneme bakacaktım. Kendimi kafeste hissediyorum bir kuş misali artık özgürce uçmak istiyorum." notunu düşmüştü.

Başından vurulan Mutlu Kaya, ilk adımlarını attı! Umut verici anlara beğeni yağdı

MUTLU KAYA KAÇ YAŞINDA?

1996 doğumlu Mutlu Kaya, Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi birinci sınıf öğrencisiyken bir ses yarışmasına katıldı. Kaya'nın 2015 yılındaki bu performansı tüm Türkiye'de konuşuldu. Aynı yıl 27 Mayıs'ta ablasının evindeyken, Veysi Ercan adındaki saldırgan tarafından kafasından vuruldu.

Başından vurulan Mutlu Kaya, ilk adımlarını attı! Umut verici anlara beğeni yağdı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Oyuncu Jackie Chan resmi elçi oldu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Şevval Şahin'in içinde bulunduğu "Resmi hizmete mahsustur" yazılı araç kartına ilişkin açıklama
ETİKETLER
#saldırı
#Mutlu Kaya
#Fizik Tedavi
#Ölümden Döndü
#Ses Yarışması
#Ilk Adımlar
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.