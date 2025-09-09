Başından vurulan Mutlu Kaya, ilk adımlarını attı! Umut verici anlara beğeni yağdı

Eski sevgilisi tarafından başından vurularak zorlu bir fizik tedavi sürecine giren Mutlu Kaya, tüm süreci takipçileriyle paylaştı. Son paylaşımıyla duygulandıran Mutlu Kaya, ilk adımlarını paylaştı.

MUTLU KAYA İLK ADIMLARINI ATTI

Katıldığı ses yarışmasında sesi ve güzelliğiyle övgü yağmuruna tutulan Mutlu Kaya, 2015 yılında Diyarbakır'da erkek arkadaşı tarafından başından vurulmuş ve ölümden dönmüştü.

Uzun süre fizik tedavi gören Mutlu Kaya, ailesinin desteğiyle ilk adımlarını attı. Mutlu Kaya o anları ablasını etiketleyerek "Kahramanım" notuyla paylaştı.

MUTLU KAYA'NIN PAYLAŞIMI YÜREKLERİ BURKMUŞTU

Mutlu Kaya geçen günlerde sosyal medya hesabından yürek burkan bir paylaşım yaptı. Kaya paylaşımına, "Dört duvar arasında yaşıyorum yıllardır hayallerim vardı. Benim umutlarım çok mutlu olacaktım, annem bana değil ben anneme bakacaktım. Kendimi kafeste hissediyorum bir kuş misali artık özgürce uçmak istiyorum." notunu düşmüştü.

MUTLU KAYA KAÇ YAŞINDA?

1996 doğumlu Mutlu Kaya, Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi birinci sınıf öğrencisiyken bir ses yarışmasına katıldı. Kaya'nın 2015 yılındaki bu performansı tüm Türkiye'de konuşuldu. Aynı yıl 27 Mayıs'ta ablasının evindeyken, Veysi Ercan adındaki saldırgan tarafından kafasından vuruldu.