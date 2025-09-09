Menü Kapat
TGRT Haber
27°
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Oyuncu Jackie Chan resmi elçi oldu

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ın ev sahipliğinde düzenlenecek EXPO 2027'nin ikinci resmi elçisi Hong Konglu sinema oyuncusu Jackie Chan oldu.

Oyuncu Jackie Chan resmi elçi oldu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.09.2025
14:14
|
GÜNCELLEME:
09.09.2025
14:14

Chan, hem Doğu hem de Batı yarımkürede yaygınlaşan, dünyadaki en tanınabilir isimlerden biri olan Jackie Chan, Cumhurbaşkanı , ile bir araya geldi.

JACKIE CHAN NİYET ELÇİSİ OLDU

Jackie Chan'in, Sırbistan'da 15 Mayıs-15 Ağustos 2027'de düzenlenecek EXPO için ikinci resmi elçi olduğunu belirten Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, "Chan'in karizma ve enerjisiyle bir dünya yıldızı olarak Sırbistan'da EXPO'yu tanıtacak olmasından büyük memnuniyet duyuyorum" ifadesini kullandı.

Oyuncu Jackie Chan resmi elçi oldu

EXPO 2027'nin ilk resmi elçisinin ise dünyaca Jamaikalı eski atlet Usain Bolt olduğu ifade edilmişti.

Oyuncu Jackie Chan resmi elçi oldu

Sırbistan, EXPO 2027'ye 120'den fazla ülkenin katılım sağlayacağını da açıklamıştı. Ülkelerin kültürlerini, teknolojilerini ve vizyonlarını dünyaya tanıtacağı büyük çaplı fuar olan EXPO 2027, "İnsanlık İçin Oyna, Herkes İçin Spor ve Müzik" temasıyla 93 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

Oyuncu Jackie Chan resmi elçi oldu

JACKIE CHAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

7 Nisan 1954 Hong Kong doğumlu Jackie Chan, dövüş ustası, aktör, yönetmen, yapımcı, senarist, dublör, dublör koordinatörü, ses dublajcısı, kameraman ve şarkıcıdır. Oyunculuk kariyerinde dublörlük ve figüranlık yaptığı filmler de görülür, Bruce Lee'nin başrolde oynadığı Ejder Kalesi filmi bunlardan biridir.

Oyuncu Jackie Chan resmi elçi oldu
