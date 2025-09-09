Oyuncu Jackie Chan resmi elçi oldu

Chan, hem Doğu hem de Batı yarımkürede yaygınlaşan, dünyadaki en tanınabilir isimlerden biri olan Jackie Chan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ile bir araya geldi.

JACKIE CHAN NİYET ELÇİSİ OLDU

Jackie Chan'in, Sırbistan'da 15 Mayıs-15 Ağustos 2027'de düzenlenecek EXPO için ikinci resmi elçi olduğunu belirten Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, "Chan'in karizma ve enerjisiyle bir dünya yıldızı olarak Sırbistan'da EXPO'yu tanıtacak olmasından büyük memnuniyet duyuyorum" ifadesini kullandı.

EXPO 2027'nin ilk resmi elçisinin ise dünyaca Jamaikalı eski atlet Usain Bolt olduğu ifade edilmişti.

Sırbistan, EXPO 2027'ye 120'den fazla ülkenin katılım sağlayacağını da açıklamıştı. Ülkelerin kültürlerini, teknolojilerini ve vizyonlarını dünyaya tanıtacağı büyük çaplı fuar olan Belgrad EXPO 2027, "İnsanlık İçin Oyna, Herkes İçin Spor ve Müzik" temasıyla 93 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

JACKIE CHAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

7 Nisan 1954 Hong Kong doğumlu Jackie Chan, dövüş ustası, aktör, yönetmen, yapımcı, senarist, dublör, dublör koordinatörü, ses dublajcısı, kameraman ve şarkıcıdır. Oyunculuk kariyerinde dublörlük ve figüranlık yaptığı filmler de görülür, Bruce Lee'nin başrolde oynadığı Ejder Kalesi filmi bunlardan biridir.