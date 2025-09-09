İbrahim Tatlıses en küçük kızını yalnız bırakmadı! Elif Ada'nın ilk okul gününden karesine beğeni yağdı

Son dönemde çocuklarıyla yaşadığı kavgalarla gündemden düşmeyen İbrahim Tatlıses, en küçük kızı Elif Ada'yı okulunun ilk gününde yalnız bırakmadı. Babası İbrahim Tatlıses ile karesini sosyal medyadan paylaşan Elif Ada'ya ilk yorum ise annesi Ayşegül Yıldız'dan geldi.

İBRAHİM TATLISES ELİF ADA'NIN OKULUNDA

İbrahim Tatlıses, 8'inci sınıf öğrencisi olan kızı Elif Ada'yı okulun ilk gününde yalnız bırakmadı. Elif Ada, ise babasıyla yer aldığı fotoğrafı; "Okulun ilk gününden babamla... Tüm yaşıtlarıma ve tüm öğrencilere yeni okul döneminde başarılar" mesajıyla yayınladı.

İBRAHİM TATLISES KIZI DİLAN ÇITAK İLE DAVALIK OLDU

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses son dönemde kızı Dilan Çıtak ile yaşadığı problemlerle gündemde. Son olarak Dilan Çıtak’ın babası İbrahim Tatlıses'e kumanda fırlatması olayı mahkemeye taşındı. Olayın sonrası Tatlıses, resmi olarak şikâyette bulundu. Ancak ilerleyen günlerde verdiği ek beyanda şikâyetinden vazgeçtiğini bildirdi. Savcılık ise buna rağmen yaşananların kamu davası kapsamında değerlendirilmesine karar verdi. Çünkü iddianamede yer alan bilgiye göre, kullanılan kumanda Türk Ceza Kanunu’nun 6. maddesi gereğince “silah” olarak kabul ediliyor.

İBRAHİM TATLISES'İN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

İbrahim Tatlıses'in Perihan Savaş ile birlikteliğinden Melek Zübeyde, Derya Tuna ile beraberliğinden oğlu İdo Tatlı oldu. Ardından şarkıcı Dilan Çıtak'ın babasının da İbrahim Tatlıses olduğu ortaya çıktı. İbrahim Tatlıses'in 2019 yılında boşandığı eşi Ayşegül Yıldız'dan Elif Ada isimli bir kızı daha var. İbrahim Tatlıses'in en az bilinen çocukları ise kendisi çok ünlü olmadan dünyaya gelenler Ahmet Tatlı, Gülden Tatlı, Gülşen Tatlı.