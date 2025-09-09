Menü Kapat
TGRT Haber
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Ceren Moray ile DJ Doğu Orcan sessiz sedasız evlendi!

Oyuncu Ceren Moray, sessiz sedasız DJ Doğu Orcan ile evlendi. Aile üyelerinin katıldığı sade bir törenle evlenen çiftin fotoğraflarını ise yakın arkadaşları paylaştı.

Ceren Moray ile DJ Doğu Orcan sessiz sedasız evlendi!
Doktorlar, , İşler Güçler, Kirli Sepeti gibi yapımlarda rol alan , dün DJ Doğu Orcan ile evlendi. Çift, yakın dostları ve ailesinin katıldığı sade bir törenle hayatlarını birleştirdi.

CEREN MORAY İLE DJ DOĞU ORCAN EVLENDİ

Moray, cüzdanını ve mutlu günden kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Ceren Moray ile DJ Doğu Orcan sessiz sedasız evlendi!

Evlilik cüzdanını da paylaşan Ceren Moray, "Bişi yok şimdi iyiyiz iyi, iyiden de iyiyiz hatta" notunu düştü.

Ceren Moray ile DJ Doğu Orcan sessiz sedasız evlendi!

Ceren Moray, eylül 2017 tarihinde Fransız sevgilisi Nico Brun ile evlendi. 27 Nisan 2022 tarihinde anlaşmalı olarak boşandı.

CEREN MORAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

5 Haziran 1985 doğumlu Ceren Moray, ilk televizyon deneyimini, 2003 yılında yayımlanan Serseri Aşıklar adlı dizide yaşadı. Ceren Moray'ın asıl çıkışı ise Kavak Yelleri dizisinde oynadığı Su karakteriyle oldu. Ceren Moray, O Hayat Benim dizisindeki karakteriyle ise beğeni topladı.

Ceren Moray ile DJ Doğu Orcan sessiz sedasız evlendi!
Murat Dalkılıç ile Özgü Kaya aşkı belgelendi! İlk kez kameralar karşısındalar
