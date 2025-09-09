Ceren Moray ile DJ Doğu Orcan sessiz sedasız evlendi!

Doktorlar, Kavak Yelleri, İşler Güçler, Kirli Sepeti gibi yapımlarda rol alan Ceren Moray, dün DJ Doğu Orcan ile evlendi. Çift, yakın dostları ve ailesinin katıldığı sade bir törenle hayatlarını birleştirdi.

CEREN MORAY İLE DJ DOĞU ORCAN EVLENDİ

Moray, evlilik cüzdanını ve mutlu günden kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Evlilik cüzdanını da paylaşan Ceren Moray, "Bişi yok şimdi iyiyiz iyi, iyiden de iyiyiz hatta" notunu düştü.

Ceren Moray, eylül 2017 tarihinde Fransız sevgilisi Nico Brun ile evlendi. 27 Nisan 2022 tarihinde anlaşmalı olarak boşandı.

CEREN MORAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

5 Haziran 1985 doğumlu Ceren Moray, ilk televizyon deneyimini, 2003 yılında yayımlanan Serseri Aşıklar adlı dizide yaşadı. Ceren Moray'ın asıl çıkışı ise Kavak Yelleri dizisinde oynadığı Su karakteriyle oldu. Ceren Moray, O Hayat Benim dizisindeki karakteriyle ise beğeni topladı.