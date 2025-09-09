Murat Dalkılıç ile Özgü Kaya aşkı belgelendi! İlk kez kameralar karşısındalar

Merve Boluğur ile boşandıktan sonra Hande Erçel ile olan ilişkisiyle çok konuşulan Murat Dalkılıç, son olarak Eren Ören ile yollarını ayıran Özgü Kaya ile yeni bir aşka yelken açtı. Kameralardan uzak bir yaşam süren iki ünlü isim ilk kez kameralar karşısına geçti.

ÖZGÜ KAYA İLE MURAT DALKILIÇ İLK KEZ KAMERALAR KARŞISINDA

İsmail Hacıoğlu ile beraber Cennetin Çocukları dizisiyle kamera karşısına geçen Özgü Kaya ile şarkıcı Murat Dalkılıç, geçtiğimiz aylarda arkadaşlarının doğum günü kutlamasında görüntülenmiş ve aşk iddiaları ortaya atılmıştı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Murat Dalkılıç ilk kez sevgilisi Özgü Kaya ile kameralar karşısına çıktı. İlişkilerini gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden çift, ilk kez el ele görüntülendi.

Çift, gazetecilerin sorularını cevaplamadan mekandan uzaklaştı. Dalkılıç, "Bir sonrakine uzun uzun konuşuruz" ifadelerini kullandı. Ayrıca Murat Dalkılıç geçirdiği burun estetiği ile ilgili de, "Daha hala geçmiş bir şey yok. Doktorlarla sürekli konuşuyoruz" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜ KAYA KAÇ YAŞINDA?

5 Şubat 1996 doğumlu Özgü Kaya, oyunculuk kariyerine ilk olarak, Adı Efsane dizisiyle başladı. Kaya, daha sonra Mehmetçik Kut'ül Amare ve Kimse Bilmez gibi yapımlarda da yer aldı. Son olarak ise, Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan Kalender karakteriyle beğeni topladı.

MURAT DALKILIÇ KAÇ YAŞINDA?

7 Ağustos 1983 İzmir doğumlu Murat Dalkılıç, 2008'de "Kasaba" şarkısıyla çıkış yaptı ve 2010'da "La Fontaine", "Külah" ve "Dönmem" gibi şarkılara yer verdiği ilk stüdyo albümü Merhaba'yı yayımladı.