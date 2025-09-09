Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Murat Dalkılıç ile Özgü Kaya aşkı belgelendi! İlk kez kameralar karşısındalar

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile oyuncu Özgü Kaya'nın bir süredir aşk yaşadığı magazin kulislerinde konuşuluyordu. İlişkilerini gözlerden uzak yalayan çift dün ilk kez beraber kameraların karşısına çıktı.

Murat Dalkılıç ile Özgü Kaya aşkı belgelendi! İlk kez kameralar karşısındalar
GİRİŞ:
09.09.2025
09.09.2025
09.09.2025
saat ikonu 10:13

Merve Boluğur ile boşandıktan sonra ile olan ilişkisiyle çok konuşulan , son olarak Eren Ören ile yollarını ayıran Özgü Kaya ile yeni bir aşka yelken açtı. Kameralardan uzak bir yaşam süren iki ünlü isim ilk kez kameralar karşısına geçti.

ÖZGÜ KAYA İLE MURAT DALKILIÇ İLK KEZ KAMERALAR KARŞISINDA

İsmail Hacıoğlu ile beraber Cennetin Çocukları dizisiyle kamera karşısına geçen Özgü Kaya ile Murat Dalkılıç, geçtiğimiz aylarda arkadaşlarının doğum günü kutlamasında görüntülenmiş ve aşk iddiaları ortaya atılmıştı.

Murat Dalkılıç ile Özgü Kaya aşkı belgelendi! İlk kez kameralar karşısındalar

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Murat Dalkılıç ilk kez sevgilisi Özgü Kaya ile kameralar karşısına çıktı. İlişkilerini gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden çift, ilk kez el ele görüntülendi.

Murat Dalkılıç ile Özgü Kaya aşkı belgelendi! İlk kez kameralar karşısındalar

Çift, gazetecilerin sorularını cevaplamadan mekandan uzaklaştı. Dalkılıç, "Bir sonrakine uzun uzun konuşuruz" ifadelerini kullandı. Ayrıca Murat Dalkılıç geçirdiği burun estetiği ile ilgili de, "Daha hala geçmiş bir şey yok. Doktorlarla sürekli konuşuyoruz" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜ KAYA KAÇ YAŞINDA?

5 Şubat 1996 doğumlu Özgü Kaya, oyunculuk kariyerine ilk olarak, Adı Efsane dizisiyle başladı. Kaya, daha sonra Mehmetçik Kut'ül Amare ve Kimse Bilmez gibi yapımlarda da yer aldı. Son olarak ise, Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan Kalender karakteriyle beğeni topladı.

Murat Dalkılıç ile Özgü Kaya aşkı belgelendi! İlk kez kameralar karşısındalar

MURAT DALKILIÇ KAÇ YAŞINDA?

7 Ağustos 1983 İzmir doğumlu Murat Dalkılıç, 2008'de "Kasaba" şarkısıyla çıkış yaptı ve 2010'da "La Fontaine", "Külah" ve "Dönmem" gibi şarkılara yer verdiği ilk stüdyo albümü Merhaba'yı yayımladı.

Murat Dalkılıç ile Özgü Kaya aşkı belgelendi! İlk kez kameralar karşısındalar
