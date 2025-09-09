Menü Kapat
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Şevval Şahin'in içinde bulunduğu "Resmi hizmete mahsustur" yazılı araç kartına ilişkin açıklama

Ticaret Bakanlığı'ndan eski Türkiye güzeli Şevval Şahin'in bindiği araçta "Resmi hizmete mahsustur" yazılı araç kartına ilişkin açıklama geldi. Açıklamada; "Ticaret Bakanlığımıza ait veyahut Bakanlığımıza tahsis edilmiş bir araç değildir" ifadelerine yer verildi.

Şevval Şahin'in içinde bulunduğu
09.09.2025
09.09.2025
Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Şevval Şahin, dün Bebek'te görüntülendi. Korumalı ve şoförlü aracıyla dikkat çeken Şevval Şahin'in bindiği araçtaki bir yazı ise görenleri şoke etti. Şevval Şahin'in içinde bulunduğu "Resmi hizmete mahsustur" yazılı araç kartına ilişkin açıklama geldi.

ŞEVVAL ŞAHİN'İN İÇİNDE OLDUĞU ARAÇTAKİ "RESMİ HİZMETE MAHSUSUTUR" YAZISINA AÇIKLAMA GELDİ

Şevval Şahin'in içinde bulunduğu araçtaki, "Resmi hizmete mahsustur" yazılı araç kartına ilişkin yapılan açıklamada; "08/09/2025 tarihinde (bugün) muhtelif basın-yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında Bakanlığımıza ait 'Resmi hizmete mahsustur' yazılı araç kartının kullanılması hakkında bir haberin yer aldığı görülmüştür. Bahse konu haberde yer alan araç, Ticaret Bakanlığımıza ait veyahut Bakanlığımıza tahsis edilmiş olmayıp, Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği bünyesinde faaliyet gösteren Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı kullanımında olduğu görülmektedir. Söz konusu yasa dışı araç tanıtım kartı kullanımının, Bakanlığımız izni/onayı/bilgisi dahilinde gerçekleşmesine imkân bulunmamaktadır" ifadelere yer verildi.

Şevval Şahin'in içinde bulunduğu "Resmi hizmete mahsustur" yazılı araç kartına ilişkin açıklama

ŞEVVAL ŞAHİN'İN SEVGİLİSİ BURAK ATEŞ KİMDİR?

Burak Ateş, 1988 yılında Trabzon’da doğmuştur. Ancak çocukluk yıllarının büyük bir kısmını Hatay’ın İskenderun ilçesinde geçirmiştir. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini İskenderun’da tamamladıktan sonra yurtdışında dil eğitimi almış, ardından üniversite hayatına Türkiye’de devam etmiştir.

Şevval Şahin'in içinde bulunduğu "Resmi hizmete mahsustur" yazılı araç kartına ilişkin açıklama
