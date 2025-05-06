Mutlu Kaya son paylaşımıyla yürekleri sızlattı: Dört duvar arasında yaşıyorum

Katıldığı ses yarışmasının ardından eski sevgilisi tarafından başından vurulan Mutlu Kaya, son paylaşımıyla duygulandırdı. Uzun yıllardır tedavi gören Mutlu Kaya son paylaşımında, "Dört duvar arasında yaşıyorum" dedi.

Ses yarışma katıldıktan sonra 2015 yılında Diyarbakır'da eski sevgilisi tarafından başından vurulan Mutlu Kaya, hayatına %96 engelli olarak devam etmişti. Şarkı söylemeyi çok özlediğini her röportajında dile getiren Mutlu Kaya, son paylaşımıyla takipçilerini hüzünlendirdi.

MUTLU KAYA YÜREKLERİ SIZLATTI

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mutlu Kaya,"Dört duvar arasında yaşıyorum yıllardır hayallerim vardı. Benim umutlarım çok mutlu olacaktım, annem bana değil ben anneme bakacaktım. Kendimi kafeste hissediyorum bir kuş misali artık özgürce uçmak istiyorum." notunu düştü.

HASTANEYE KALDIRILAN MUTLU KAYA SON SAĞLIK DURUMUNU PAYLAŞTI

Son olarak hastaneye kaldırılan Mutlu Kaya, hastane odasından yaptığı paylaşımda; "Canım arkadaşlarım, beni çok merak etmişsiniz az önce mesajları tek tek okudum. Dualarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Çok şükür daha iyiyim." dedi. Tekerlekli sandalyede bir fotoğrafı çekilen Mutlu Kaya'nın son haline yorum yağdı.