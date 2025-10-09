Meteoroloji gün vererek açıkladı! Tüm Türkiye'de güneş açacak: Sağanak yağışa mola

Kategoriler
İstanbul ve birçok şehirde hava sıcaklıkları düştü, sağanak ve fırtına etkisini göstermeye başladı. Ege Bölgesi hariç tüm bölgeleri etkisine alan sağanak ve soğuk hava günlerce devam edecek. Baskın ve sel riskine dikkat çekilirken, vatandaşlar da "güneşli havalar geri gelecek mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Beklenen güzel haber ise Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi.
Yapılan değerlendirmede İstanbul ve birçok il için sağanak yağışın son bulacağı tarih açıklandı. Buna göre; Doğu Karadeniz ve Doğu bölgeleri hariç 12 Ekim Pazar günü güneş yüzünü gösterecek.
13 Ekim Pazartesi günü ise tüm Türkiye'de güneş açacak. Sıcaklıklar da 6 derece birden yükselecek.