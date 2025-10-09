Menü Kapat
Editor
 Özge Sönmez

Meteoroloji gün vererek açıkladı! Tüm Türkiye'de güneş açacak: Sağanak yağışa mola

Türkiye genelinde sağanak ve soğuk hava etkisini arttırmaya başladı. Gri ve yağışlı havalara uyanan vatandaşlara güzel haber Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. Pazar ve pazartesi günleri sıcaklıklar yükseliyor, güneşli günler geri geliyor. İşte detaylar...

Özge Sönmez
09.10.2025
09.10.2025
ve birçok şehirde hava sıcaklıkları düştü, sağanak ve etkisini göstermeye başladı. Ege Bölgesi hariç tüm bölgeleri etkisine alan sağanak ve günlerce devam edecek. Baskın ve sel riskine dikkat çekilirken, vatandaşlar da "güneşli havalar geri gelecek mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Beklenen güzel haber ise Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi.

Meteoroloji gün vererek açıkladı! Tüm Türkiye'de güneş açacak: Sağanak yağışa mola

İSTANBUL'DA GÜNEŞ AÇACAK

Yapılan değerlendirmede İstanbul ve birçok il için sağanak yağışın son bulacağı tarih açıklandı. Buna göre; Doğu Karadeniz ve Doğu bölgeleri hariç 12 Ekim Pazar günü güneş yüzünü gösterecek.

Meteoroloji gün vererek açıkladı! Tüm Türkiye'de güneş açacak: Sağanak yağışa mola

TÜM TÜRKİYE'DE GÜNEŞ YÜZÜNÜ GÖSTERECEK

13 Ekim Pazartesi günü ise tüm 'de güneş açacak. Sıcaklıklar da 6 derece birden yükselecek.

