Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Kara bulutlar İstanbul'u terk etmeyecek! AKOM'dan sağanak uyarısı

AKOM, İstanbul için bir haftalık hava tahmin raporunu paylaştı. Megakenti etkisi altın alan yağışların 1 hafta boyunca aralıklı olarak devam edeceği bildirildi.

Kara bulutlar İstanbul'u terk etmeyecek! AKOM'dan sağanak uyarısı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2025
saat ikonu 09:45
|
GÜNCELLEME:
09.10.2025
saat ikonu 09:54

Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yayımladığı 1 haftalık raporunda megakentte yağışların 1 hafta boyunca aralıklı olarak devam edeceğini bildirdi.

Kara bulutlar İstanbul'u terk etmeyecek! AKOM'dan sağanak uyarısı

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE

İstanbul'da önümüzdeki bir hafta boyunca hava, parçalı ve çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar 17-20°C arasında değişecek, aralıklı sağanak beklentisi var.

Kara bulutlar İstanbul'u terk etmeyecek! AKOM'dan sağanak uyarısı

AKOM'un haftalık tahmin raporu şu şekilde;

  • 10.10.2025 Cuma: Parçalı Bulutlu, Sabah Yağmurlu (1-2 kg arası)
  • 11.10.2025 Cumartesi: Çok Bulutlu, Aralıklı Yağmurlu (3-10 kg arası)
  • 12.10.2025 Pazar: Parçalı Bulutlu, Aralıklı Yağmurlu (2-5 kg arası)
  • 13.10.2025 Pazartesi: Parçalı Bulutlu, Yağış Beklenmiyor
  • 14.10.2025 Salı: Parçalı Bulutlu, Aralıklı Yağmurlu (3-7 kg arası)
  • 15.10.2025 Çarşamba: Parçalı Bulutlu, Yağış Beklenmiyor

https://x.com/ibbAkom/status/1976166720445219047

Meteoroloji 6 bölgeyi uyardı: Hava soğuyor, yağmur sürüyor
