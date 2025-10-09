Kara bulutlar İstanbul'u terk etmeyecek! AKOM'dan sağanak uyarısı

Kategoriler
İstanbul
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yayımladığı 1 haftalık hava durumu raporunda megakentte yağışların 1 hafta boyunca aralıklı olarak devam edeceğini bildirdi.
İstanbul'da önümüzdeki bir hafta boyunca hava, parçalı ve çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar 17-20°C arasında değişecek, aralıklı sağanak yağmur beklentisi var.
AKOM'un haftalık tahmin raporu şu şekilde;
