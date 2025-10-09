Kara bulutlar İstanbul'u terk etmeyecek! AKOM'dan sağanak uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yayımladığı 1 haftalık hava durumu raporunda megakentte yağışların 1 hafta boyunca aralıklı olarak devam edeceğini bildirdi.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE

İstanbul'da önümüzdeki bir hafta boyunca hava, parçalı ve çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar 17-20°C arasında değişecek, aralıklı sağanak yağmur beklentisi var.

AKOM'un haftalık tahmin raporu şu şekilde;

10.10.2025 Cuma: Parçalı Bulutlu, Sabah Yağmurlu (1-2 kg arası)

11.10.2025 Cumartesi: Çok Bulutlu, Aralıklı Yağmurlu (3-10 kg arası)

12.10.2025 Pazar: Parçalı Bulutlu, Aralıklı Yağmurlu (2-5 kg arası)

13.10.2025 Pazartesi: Parçalı Bulutlu, Yağış Beklenmiyor

14.10.2025 Salı: Parçalı Bulutlu, Aralıklı Yağmurlu (3-7 kg arası)

15.10.2025 Çarşamba: Parçalı Bulutlu, Yağış Beklenmiyor

