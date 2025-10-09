Meteoroloji 6 bölgeyi uyardı: Hava soğuyor, yağmur sürüyor

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9 Ekim 2025 tarihli hava durumu raporunu yayınladı. Yapılan son tahminlere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Çanakkale, Kütahya, Bitlis ve Van çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Zonguldak, Bartın, Ordu ve Erzincan çevreleri ile Kayseri ve Sivas'ın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.
Gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin için sarı kodlu alarm verildi. Bu illerde yaşayan vatandaşların sel, heyelan ve su baskınlarına karşı dikkatli olması uyarısı yapıldı.
Bazı illerimizde beklenen hava tahminleri şöyle...