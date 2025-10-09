Meteoroloji 6 bölgeyi uyardı: Hava soğuyor, yağmur sürüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9 Ekim 2025 tarihli hava durumu raporunu yayınladı. Yapılan son tahminlere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Çanakkale, Kütahya, Bitlis ve Van çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Zonguldak, Bartın, Ordu ve Erzincan çevreleri ile Kayseri ve Sivas'ın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SICAKLIK DÜŞÜYOR

Doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR KUVVETLİ ESECEK

Rüzgar genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.

8 KENTE SARI KODLU UYARI

Gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin için sarı kodlu alarm verildi. Bu illerde yaşayan vatandaşların sel, heyelan ve su baskınlarına karşı dikkatli olması uyarısı yapıldı.

BAZI İLLERİMİZDE HAVA DURUMU (9 EKİM 2025)

Bazı illerimizde beklenen hava tahminleri şöyle...

İSTANBUL °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

°C, 19°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı ANKARA °C, 16°C

Çok bulutlu ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

°C, 16°C Çok bulutlu ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı İZMİR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

BURSA °C, 18°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

°C, 18°C Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı ÇANAKKALE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı

°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı MUĞLA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ADANA °C, 23°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

°C, 23°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor. ANTALYA °C, 24°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

°C, 24°C Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı HATAY °C, 23°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

°C, 23°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KONYA °C, 19°C

Çok bulutlu ve bu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı