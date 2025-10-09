Menü Kapat
TGRT Haber
 Onur Kaya

Meteoroloji 6 bölgeyi uyardı: Hava soğuyor, yağmur sürüyor

Sonbahar Türkiye genelinde etkisini hissettiriyor. Perşembe günü 6 bölgede sağanak yağış etkili olacak. Mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklık 6 derece düşecek. Meteoroloji aşırı yağışların görüleceği 8 kent için sarı kodlu uyarı yaptı.

09.10.2025
09.10.2025
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9 Ekim 2025 tarihli raporunu yayınladı. Yapılan son tahminlere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Çanakkale, Kütahya, Bitlis ve Van çevrelerinin ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 6 bölgeyi uyardı: Hava soğuyor, yağmur sürüyor

Yağışların, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Zonguldak, Bartın, Ordu ve Erzincan çevreleri ile Kayseri ve Sivas'ın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji 6 bölgeyi uyardı: Hava soğuyor, yağmur sürüyor

SICAKLIK DÜŞÜYOR

Doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 6 bölgeyi uyardı: Hava soğuyor, yağmur sürüyor

RÜZGAR KUVVETLİ ESECEK

genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.

Meteoroloji 6 bölgeyi uyardı: Hava soğuyor, yağmur sürüyor

8 KENTE SARI KODLU UYARI

Gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin için sarı kodlu alarm verildi. Bu illerde yaşayan vatandaşların sel, heyelan ve su baskınlarına karşı dikkatli olması uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 6 bölgeyi uyardı: Hava soğuyor, yağmur sürüyor

BAZI İLLERİMİZDE HAVA DURUMU (9 EKİM 2025)

Bazı illerimizde beklenen hava tahminleri şöyle...

  • İSTANBUL °C, 19°C
    Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
  • ANKARA °C, 16°C
    Çok bulutlu ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
  • İZMİR °C, 22°C
    Parçalı ve az bulutlu
Meteoroloji 6 bölgeyi uyardı: Hava soğuyor, yağmur sürüyor
  • BURSA °C, 18°C
    Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
  • ÇANAKKALE °C, 19°C
    Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı
  • MUĞLA °C, 19°C
    Parçalı ve az bulutlu
Meteoroloji 6 bölgeyi uyardı: Hava soğuyor, yağmur sürüyor
  • ADANA °C, 23°C
    Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
  • ANTALYA °C, 24°C
    Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • HATAY °C, 23°C
    Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • KONYA °C, 19°C
    Çok bulutlu ve bu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
Meteoroloji 6 bölgeyi uyardı: Hava soğuyor, yağmur sürüyor
  • ZONGULDAK °C, 18°C
    Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
  • TRABZON °C, 21°C
    Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
  • ERZURUM °C, 21°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
  • GAZİANTEP °C, 22°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
