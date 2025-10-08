İstanbul'un yanı başına lapa lapa kar yağdı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıda bulunduğu soğuk ve yağışlı hava ülke genelinde etkisin göstermeye başladı.
Başta Ege ve Akdeniz bölgesi olmak üzere birçok bölgede sağanak yağışı hayatı felç etti. Yetkililer vatandaşlara ani sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulunuyor.
Her yerde şiddetli sağanak beklenirken Bolu'da Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan 2 bin 200 metre rakımdaki Kartalkaya mevkisi ile Aladağ ve Sarıalan bölgelerinde kar yağışı başladı.
Sabah saatlerinde etkili olan sağanak öğle saatlerine doğru yerini kar yağışına bıraktı. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre; kar yağışının aralıklarla gün boyu sürmesi bekleniyor.