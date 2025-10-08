Menü Kapat
TGRT Haber
Arama Kapat
16°
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

İstanbul'un yanı başına lapa lapa kar yağdı

Ekim ayı ile birlikte hava sıcaklıkları hissedilir derecede düştü. Ülkenin birçok bölgesinde sağanak yağış etkisini gösterirken İstanbul'un yanı başındaki Bolu'da kar yağışı başladı. Bölgeden gelen görüntülerde yüksek kesimlere lapa lapa kar yağdığı görüldü.

08.10.2025
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıda bulunduğu soğuk ve yağışlı hava ülke genelinde etkisin göstermeye başladı.

Başta Ege ve Akdeniz bölgesi olmak üzere birçok bölgede sağanak yağışı hayatı felç etti. Yetkililer vatandaşlara ani ve su baskınlarına karşı uyarıda bulunuyor.

İstanbul'un yanı başına lapa lapa kar yağdı

SAĞANAK KAR YAĞIŞINA DÖNDÜ

Her yerde şiddetli sağanak beklenirken 'da Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan 2 bin 200 metre rakımdaki Kartalkaya mevkisi ile Aladağ ve Sarıalan bölgelerinde başladı.

İstanbul'un yanı başına lapa lapa kar yağdı

KAR YAĞIŞI GÜN BOYU SÜRECEK

Sabah saatlerinde etkili olan sağanak öğle saatlerine doğru yerini kar yağışına bıraktı. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre; kar yağışının aralıklarla gün boyu sürmesi bekleniyor.

