16°
Gündem
 Nalan Güler Güven

Yağışlar da etki etmiyor! Yuvacık'ta susuzluk alarmı

Kocaeli'nde bulunan Yuvacık Barajı'ndan doluluk oranı yüzde 18 olarak ölçüldü. Son yağan yağmurların etkili olmadığı görüldü.

'nde bulunan Yuvacık Barajı alarm veriyor! Yapılan ölçümlerde barajdaki doluluk oranı tedirgin etti. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü tarafından bugün yapılan ölçümde yüzde 18 dolulukla 9 milyon 658 bin metreküp su kaldığı öğrenildi.

Yağışlar da etki etmiyor! Yuvacık'ta susuzluk alarmı

KURAKLIK SERT VURDU!

Yaz aylarında yaşanan sıcak havaların ve yağışsız geçen uzun sürenin ardından Türkiye'nin bir çok bölgesinde yaşanan endişesi Kocaeli'ni de vurdu. Yuvacık Barajı'ndaki son durum tedirgin etti.

Yağışlar da etki etmiyor! Yuvacık'ta susuzluk alarmı

SAPANCA GÖLÜ'NDEN SU ALINIYOR!

Mevsim normallerinde seyreden doluluk oranının devam eden yağışlarla olumlu yönde seyretmesi beklenirken kentin su ihtiyacını karşılamak için Sapanca Gölü'nden su alımı sürüyor.

Yağışlar da etki etmiyor! Yuvacık'ta susuzluk alarmı

SU ALTINDA KALIYORDU! KÖPRÜ YÜZEYE ÇIKTI

Barajı besleyen kollardan birinin üzerinde bulunan köprü, yeniden görünür hale gelirken, Kirazdere kolundan gelen alanda su çekilmesinin diğer bölümlere göre daha fazla olduğu görüldü. Bu bölümlerde suyun çekilmesi sonucu toprakta çatlaklar oluştu.

Yağışlar da etki etmiyor! Yuvacık'ta susuzluk alarmı

NAMAZGAH'DA YÜZDE 36

Öte yandan kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan diğer baraj olan Namazgah'ta ise doluluk 8 milyon 311 bin metreküp suyla yüzde 36 olarak ölçüldü.

#kocaeli
#kuraklık
#Su Krizi
#Yuvacık Barajı
#Sapanca Gölü
#Namazgah Barajı
#Gündem
