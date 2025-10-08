Yağışlar da etki etmiyor! Yuvacık'ta susuzluk alarmı

Kocaeli'nde bulunan Yuvacık Barajı alarm veriyor! Yapılan ölçümlerde barajdaki doluluk oranı tedirgin etti. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü tarafından bugün yapılan ölçümde yüzde 18 dolulukla 9 milyon 658 bin metreküp su kaldığı öğrenildi.

KURAKLIK SERT VURDU!

Yaz aylarında yaşanan sıcak havaların ve yağışsız geçen uzun sürenin ardından Türkiye'nin bir çok bölgesinde yaşanan kuraklık endişesi Kocaeli'ni de vurdu. Yuvacık Barajı'ndaki son durum tedirgin etti.

SAPANCA GÖLÜ'NDEN SU ALINIYOR!

Mevsim normallerinde seyreden doluluk oranının devam eden yağışlarla olumlu yönde seyretmesi beklenirken kentin su ihtiyacını karşılamak için Sapanca Gölü'nden su alımı sürüyor.

SU ALTINDA KALIYORDU! KÖPRÜ YÜZEYE ÇIKTI

Barajı besleyen kollardan birinin üzerinde bulunan köprü, yeniden görünür hale gelirken, Kirazdere kolundan gelen alanda su çekilmesinin diğer bölümlere göre daha fazla olduğu görüldü. Bu bölümlerde suyun çekilmesi sonucu toprakta çatlaklar oluştu.

NAMAZGAH'DA YÜZDE 36

Öte yandan kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan diğer baraj olan Namazgah'ta ise doluluk 8 milyon 311 bin metreküp suyla yüzde 36 olarak ölçüldü.