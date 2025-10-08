Barajda su kalmadı! Bursalı kadın yağmur altında foşur foşur halı yıkadı

Bursa'da barajlarda su oranının kritik olduğu bu dönemde yapılan uyarılara rağmen bir kadının yağmur yağarken halı yıkaması dikkat çekti. Uzun süredir su kesintisinin yaşandığı Bursa'da kuraklığa aldırış etmeden hortumla halı yıkayan kadın saniye saniye komşunun kamerasına yansıdı. Yağan yağmurun ise barajlardaki kuraklığı engelleyecek kadar yeterli olmadığı belirtildi. İlginç anlar ise çevredeki vatandaşların dikkatinden kaçmadı. Yağmurun altında çatıda halı yıkayan kadını gören komşusu o anları cep telefonuyla kaydetti.