Terör örgütü YPG yenilgiyi hazmedemedi! Halep Valiliğine İHA'lı saldırı

Terör örgütü YPG, Halep Valisi Azzam el-Gharib’in şehirdeki son gelişmelere dair Suriye Enformasyon Bakanı Hamza El Mustafa ve Suriye Sosyal İşler Bakanı Hind Qabawat ile düzenlediği basın toplantısından kısa süre sonra Halep Valiliği’ne kamikaze İHA saldırısı düzenledi. Saldırıda herhangi bir can kaybı olmadığı bildirildi.

Halep Enformasyon Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bu saldırı, YPG örgütünün medyayı susturma ve gerçeğin kamuoyuna ulaşmasını engelleme girişimindeki suç teşkil eden davranışını yansıtmaktadır" ifadelerine yer verildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Terör örgütü YPG'nin hükümet kurumlarını, medya mensuplarını ve sağlık kuruluşlarını hedef almasının, örgütün yetersizliğinden, ağır kayıplar vermesinden ve Halep'te sivillere karşı suç işleyen milis sisteminin çöküşünden kaynaklandığı aktarıldı.

YPG'nin medya mensuplarını hedef alması, kamuoyunu yanıltma çabaları ve Suriye toplumunun iç barışını tehdit eden söylentiler yayması kınandı.

Halep Valiliğinden yapılan açıklamada, örgütün 1 Nisan mutabakatına uymadığı, Şeyh Maksud ve Eşrefiye'yi üs olarak kullandığı belirtildi.

Terör örgütü YPG'nin 1 Nisan 2025'te Halep'teki Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinden çekilmesi konusunda Suriye yönetimi ile mutabakat sağlanmıştı.