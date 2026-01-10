Fenerbahçe Galatasaray maçı ertelendi mi, iptal mi? Süper Kupa’da final heyecanı

TFF Süper Kupa finalinin adı Fenerbahçe Galatasaray oldu. Nefes kesen maçın saati hava şartları nedeniyle erkene alınırken taraftarın gündeminde maç iptal mi araştırıldı.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI ERTELENDİ Mİ?

TFF Süper Kupa'da bu akşam 18.45'te oynanacak olan müsabaka için bekleyiş devam ediyor. Son dakika açıklamalarına göre müsabaka ertelenmedi. Karşılaşma bugün 18.45'te oynanacak.

FB GB MAÇI İPTAL Mİ?

Heyecanla beklenen Galatasaray Fenerbahçe maçı için bekleyiş devam ediyor. Taraftarların ATV ekranlarında izleyeceği karşılaşmada herhangi bir iptal kararı bulunmuyor.