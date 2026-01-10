İran'da protestoların 13'ncü günü! Cami ve belediye binası ateşe verildi

İran'da 28 Aralık'ta hayat pahalılığına karşı başlayan ve kısa sürede ülke geneline yayılarak şiddet olaylarına dönüşen gösteriler 13'üncü günde devam etti. Kerec şehrindeki belediye binası ile başkent Tahran'daki Saadat Abad semtinde bulunan El-Rasul Cami ateşe verildi.

Tahran'daki göstericiler, İran dini lideri Ali Hamaney'i hedef alarak, "Hamaney'e ölüm" şeklinde slogan attı. Netblocks adlı internet gözlem grubu, İran genelindeki internet kesintisinin 36 saattir devam ettiğini aktardı.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı'na (HRANA) göre 28 Aralık'ta başlayan gösterilerden bu yana en az 50 protestocu ve 15 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, Ayrıca 2 bin 311 kişi gözaltına alındı.