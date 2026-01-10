Sosyal medya platformu X'ten İran'a "devrim"! Bir gecede 1979 yılına dönüldü

Sosyal medya platformu X, bir kullanıcını talebi üzerine uygulamanın web sürümündeki İran bayrağını değiştirdi. X platformunun ürün yöneticisi Nikita Bier, platformda bayrak emojisinin değiştirilmesi talebinde bulunan kullanıcıya cevap verdi.

Bier, verdiği cevapta, İran'ın güncel bayrağının, 1979 Devrimi öncesinde kullanılan "Aslan ve Güneş" bayrağına çevrileceğini belirtti.

Söz konusu cevaptan saatler sonra platformun web sürümünde, İran bayrağının güncellendiği görüldü.

İRAN'DAKİ PROTESTOLAR

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok şehrine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 9 Ocak'ta (gösterilerin 13. gününde) yayımladığı raporda, 15'i emniyet görevlisi 65 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını ve 2 bin 311 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Tesnim Haber Ajansı, gösterilerde yaralanan polis sayısının 568'e ve milis gücünün (Besic) 66'ya yükseldiğini duyurmuştu.

Ülkenin çeşitli noktalarındaki olaylarda kamu kurum ve araçları zarar görürken, başkent Tahran'da dün dışarı çıkmayın uyarısı yapılmıştı.