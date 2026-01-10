Uğurcan Çakır sakatlandı mı, neden yok? GS FB maçında büyük eksik

Süper Kupa finalinde bugün FB GS karşı karşıya geliyor. Nefes kesen maçta Uğurcan Çakır'ın yer almaması ise taraftarın dikkatini çekti.

UĞURCAN ÇAKIR SAKATLANDI MI, NEDEN YOK?

Teknik direktör Okan Buruk, "Kadroda orta sahayı değiştirdik. Kalede de Günay'ı tercih ettik. Geçen sene kupada Günay vardı, onu seçtik. Uğurcan da Trabzonspor'a karşı iyi oynadı. Herkes çok oynamak istiyor." ifadelerini kullanarak açıklamada bulundu. Teknik direktörün kararına göre bugün Çakır, kalede görev almıyor.

UĞURCAN ÇAKIR NEDEN OYNAMIYOR?

