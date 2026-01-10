Mehmet Akif Ersoy hakkında karar: Etkin pişmanlıkla tahliye olmak istemişti

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklu bulunan gazeteci Mehmet Akif Ersoy ile ilgili yeniden dosya incelemesinin ardından tutuklulğa devam kararı çıktı.

ETKİN PİŞMANLIKLA TAHLİYE OLMAK İSTEMİŞTİ

Tutuklanmasının ardından ifadesi alınan Ersoy, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olmuş Veyis Ateş başta olmak üzere pek çok isim hakkında ifade vermişti.

Ersoy'un yeniden incelenen dosyasının ardından tutukluluğuna devam kararı verildi.