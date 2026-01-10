TOKİ Bingöl kura sonuçları isim listesi 2026 sorgulama! TOKİ Bingöl kura sonucu (asil/yedek) açıklandı mı?

TOKİ kura çekimleri il il olacak şekilde devam ediyor. Başvuru şartlarını sağlayan adaylar kura çekimlerine katılırken asil ve yedek adaylar belli oluyor. Kura çekimi Bingöl Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Konferans Salonu’nda noter huzurunda gerçekleşti. Canlı yayın ekranında kura çekimini takip edemeyen vatandaşlar ise isim listesine odaklandı. TOKİ Bingöl kura sonuçları isim listesinde adayların sıra numarası, banka numarası, başvuru türü, adı,soyadı, T.C kimlik numarası, durum (asil/yedek) ve çekiliş sıra numarası yer alacak. Peki TOKİ Bingöl kura sonuçları belli oldu mu? İşte, kura sonuçlarında son durum…

TOKİ BİNGÖL KURA SONUÇLARI 2026 İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

TOKİ 2.059 konut kura çekimi bugün saat 11.00’de başladı ve sona erdi. Canlı yayında Bingöl’de hak sahipleri belirlendi.

TOKİ Bingöl kura çekimi sonuçları isim listesi ise henüz paylaşılmadı. TOKİ 500 bin konut kura sonuçları listesi evsahibiturkiye.gov.tr adresinde bulunan kura sonuçları ekranından il il ilan ediliyor.

Adaylar, kura çekimine katıldıkları illeri seçerek isim listelerine ulaşabilir. Şimdiye kadar kura çekimi tamamlanan iller şu şekilde;

Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Antalya, Bitlis, Batman, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak ve Van.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADESİ NASIL ALINACAK?

TOKİ Bingöl kura çekimine 30 binden fazla kişi başvuru yaparken asıl ve yedek adayların dışında kalan vatandaşlar, başvuru ücretini geri alabilecek. TOKİ başvuru ücreti 5 bin lira olarak belirlenirken bu ücretin tamamı iade edilecek. TOKİ Bingöl kura çekimi tamamlandıktan sonra vatandaşlar, 5 (beş) iş günü içerisinde başvuru yaptıkları bankalar aracılığıyla ücretlerini iade alabilirler.

TOKİ 500 BİN KONUT KURA ÇEKİMİ DEVAM EDECEK

11 Ocak 2026: Artvin ve Tunceli

Gaziantep – 21 Ocak 2026 Çarşamba

Tokat – 21 Ocak 2026 Çarşamba

Amasya – 22 Ocak 2026 Perşembe

Kahramanmaraş – 23 Ocak 2026 Cuma

Hatay – 24 Ocak 2026 Cumartesi

Ordu – 25 Ocak 2026 Pazar

Osmaniye – 26 Ocak 2026 Pazartesi

Kilis – 27 Ocak 2026 Salı

Sinop – 28 Ocak 2026 Çarşamba

Niğde – 29 Ocak 2026 Perşembe

Kastamonu – 29 Ocak 2026 Perşembe