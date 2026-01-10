12 Ocak Pazartesi okullar tatil mi? Kar yağışı uyarısı verildi

Son günlerde etkili olan soğuk havanın ardından 12 Ocak Pazartesi okulların tatil olup olmadığı da merak edildi. Öğrenci ve velilerin gündeminde okulların tatil durumu yer aldı.

12 OCAK PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Hava şartlarının olumsuz olması durumunda valilikler okullarda tatil kararı alabiliyor. Şu an için herhangi bir tatil kararı bulunmuyor. Hava şartlarının olumsuz olması durumunda son dakika okullar tatil açıklaması gelebilir. Şimdilik herhangi bir açıklama bulunmamakta.

PAZARTESİ OKULLARDA KAR TATİLİ VAR MI?

Uzmanların açıklamalarına göre pazartesi günü itibarıyla kar yağışı etkili olabilir. Doğu Anadolu Bölgesi'nde hakim olan yağışların ardından okullarda tatil kararı alınabiliyor. Şu an için tatil açıklaması bulunmuyor.