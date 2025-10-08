Everest Dağı'nda mahsur kalan 880 kişi günler sonra kurtarıldı! Bölgedeki en büyük operasyon

Everest Dağı'nın doğu yamacında 880 dağcı, kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı. Dağcılar için bölgedeki en büyük arama-kurtarma operasyonu başlatıldı. Günler süren çalışmaların ardından tüm dağcılar kurtarıldı. Fakat dün bir kişi, hipotermi nedeniyle hayatını kaybetti.

Çin'in resmi haber ajansı Xinhua, "Yerel rehberler ve yak çobanları da dahil olmak üzere 580 yürüyüşçü ve 300'den fazla personel, yakındaki bir kasabaya güvenli bir şekilde ulaştı" dedi.

Kurtarılan dağcıların dönüş yolculuklarının düzenli bir şekilde organize edildiği bildirildi.

EVEREST DAĞI'NDA NE OLMUŞTU?

Everest Dağı'nın doğu yamacında şiddetli kar fırtınası nedeniyle 4 bin 200 metre rakımlı izole Karma Vadisi’nde 880 kişi mahsur kaldı. Pazar günü 350 kişi kurtarıldı ve güvenli bölgeye ulaştırıldı. Ardından 200 kişi ise dün kurtarıldı. Toplamda 580 yürüyüşçü ile 300’ü aşkın rehber, yak çobanı ve destek personelinin güvenli yerlere tahliye edildiğini bildirdi.

Bir Çinli yürüyüşçü, ''Cumartesi gecesi uyumaya korktuk, çadırlarımızın etrafında kar birikiyordu ve her 90 dakikada bir temizlemek zorunda kaldık'' dedi.

Everest bölgesi geçici olarak kapatıldı.