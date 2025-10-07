Everest Dağı'nda mahsur kalanlardan biri öldü, 200 kişi hala bekliyor

Kategoriler
Everest Dağı'nda mahsur kalan yaklaşık bin kişiden biri hayatını kaybetti. Laohugou bölgesindeki yürüyüşçünün hipotermi nedeniyle öldüğü belirtildi. Çin medyasına göre, 200'den fazla kişi hala kurtarılmayı bekliyor.
Çin’in Tibet Özerk Bölgesi’nde bulunan Everest Dağı’nın doğu yamacında 3 Ekim Cuma akşamı başlayan kar fırtınası bölgeye ulaşımı engellemiş, dağ yürüyüşü yapan yaklaşık bin kişinin kamplarda mahsur kaldığı açıklanmıştı.
Karı temizlemek için yüzlerce yerel köylü ve kurtarma ekibi seferber edilirken, bölgeye girişler geçici olarak askıya alınmıştı. Mahsur kalan bin kişiden 350'si köylüler ve profesyonel ekipler tarafından kurtarılmıştı.