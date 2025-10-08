Menü Kapat
Editor
 Onur Kaya

36 ilde alarm! Meteoroloji sarı ve turuncu kodla uyardı: Sağanak ve rüzgar bir arada

Meteoroloji'den yapılan son hava tahminlerine göre; çarşamba günü birçok bölgede sağanak ve şiddetli rüzgar etkili olacak. 35 ilde sarı, Antalya'da turuncu kodla uyarı verildi. Özellikle Antalya'da sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı. Hava sıcaklıkları 6 derece düşecek.

08.10.2025
08.10.2025
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8 Ekim 2025 tarihli raporunu yayınladı. Çarşamba günü 5 bölgede etkili olacak. Bazı illerde şiddetli da etkisini gösterecek.

Yapılan tahminlere göre; yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz, zamanla Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun, Giresun, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

36 ilde alarm! Meteoroloji sarı ve turuncu kodla uyardı: Sağanak ve rüzgar bir arada

Yağışların; İzmir, Muğla, Aydın, Manisa, Kütahya, Sakarya, Bilecik, Bursa'nın doğusu, Isparta, Burdur, Bolu, Karabük, Zonguldak, Bartın, Düzce, Anamur, Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğu, Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli, Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel şiddetli ve aşırı olması bekleniyor.

36 ilde alarm! Meteoroloji sarı ve turuncu kodla uyardı: Sağanak ve rüzgar bir arada

HAVA SICAKLIĞI 6 DERECE AZALIYOR

Hava sıcaklığının alan yerlerde yağışla birlikte 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

36 ilde alarm! Meteoroloji sarı ve turuncu kodla uyardı: Sağanak ve rüzgar bir arada

KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT!

Rüzgarın; Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

36 ilde alarm! Meteoroloji sarı ve turuncu kodla uyardı: Sağanak ve rüzgar bir arada

36 İLDE SARI VE TURUNCU KODLU ALARM

Meteoroloji'nin sarı kodlu yaptığı iller: Adana, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Burdur, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Muş, Nevşehir, Niğde, Rize, Sivas, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Ardahan ve Osmaniye. Turuncu kodlu uyarı yapılan tek il ise Antalya oldu.

36 ilde alarm! Meteoroloji sarı ve turuncu kodla uyardı: Sağanak ve rüzgar bir arada

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile yarın (Perşembe)sabah saatlerinde kuzeyinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sakarya, Bilecik ve Bursa'nın doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

  • BURSA °C, 18°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.
  • ÇANAKKALE °C, 19°C
    Parçalı ve çok bulutlu
  • İSTANBUL °C, 18°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde anadolu yakası ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinde avrupa yakasının doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • KIRKLARELİ °C, 17°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
36 ilde alarm! Meteoroloji sarı ve turuncu kodla uyardı: Sağanak ve rüzgar bir arada

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir, Manisa, Kütahya, Muğla, Aydın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

  • AFYONKARAHİSAR °C, 17°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
  • DENİZLİ °C, 20°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • İZMİR °C, 18°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
  • MANİSA °C, 18°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
36 ilde alarm! Meteoroloji sarı ve turuncu kodla uyardı: Sağanak ve rüzgar bir arada

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya, Anamur, Burdur, Isparta, Osmaniye çevreleri, Adana'nın doğusu ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli,Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel şiddetli ve aşırı olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

  • ADANA °C, 27°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
  • ANTALYA °C, 25°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde yerel olmak üzere kuvvetli, doğu ilçelerinde yer yer şiddetli ve aşırı olması bekleniyor.
  • BURDUR °C, 17°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
  • HATAY °C, 25°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Çarşamba) kuzeyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
36 ilde alarm! Meteoroloji sarı ve turuncu kodla uyardı: Sağanak ve rüzgar bir arada

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğusunda, güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

  • ANKARA °C, 20°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
  • ÇANKIRI °C, 21°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
  • ESKİŞEHİR °C, 19°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
  • KONYA °C, 19°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batısı ile kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

  • BOLU °C, 19°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
  • DÜZCE °C, 18°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
  • SİNOP °C, 25°C
    Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
  • ZONGULDAK °C, 18°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlarınyer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Samsun, Giresun, Çorum, Amasya ve Tokat çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

  • AMASYA °C, 26°C
    Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
  • RİZE °C, 26°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • SAMSUN °C, 29°C
    Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
  • TRABZON °C, 25°C
    Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla batısının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey ve doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

  • ERZURUM °C, 24°C
    Az bulutlu ve açık
  • KARS °C, 24°C
    Az bulutlu ve açık
  • MALATYA °C, 27°C
    Az bulutlu ve açık, zamanla çok bulutlu
  • VAN °C, 26°C
    Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla batısının parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • DİYARBAKIR °C, 30°C
    Az bulutlu ve açık
  • GAZİANTEP °C, 25°C
    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
  • MARDİN °C, 27°C
    Az bulutlu ve açık
  • SİİRT °C, 31°C
    Az bulutlu ve açık
#hava durumu
#yağış
#rüzgar
#fırtına
#sağanak yağış
#Uyarı
#Turuncu Kod
#Gündem
