 Baran Aksoy

Güneş yüzünü ne zaman gösterecek? Meteoroloji uzmanı tarih verdi

Tüm Türkiye yağışlı havaların etkisi altına girdi. Peki yağışların etkisi ne kadar sürecek? TGRT Haber canlı yayınına bağlanan Meteorolojji Mühendisi Dr. Güven Özdemir, konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Baran Aksoy
07.10.2025
07.10.2025
Genel Müdürlüğü'nün (MGM) günler öncesinden uyardığı yağışlı hava etkisin göstermeye başladı. Başka bölgesi olmak üzere birçok bölgede sağanak kentleri etkisi altına aldı.

Güneş yüzünü ne zaman gösterecek? Meteoroloji uzmanı tarih verdi

Peki yağışlar etkisini ne kadar sürdürecek? TGRT Haber canlı yayınına bağlanan Meteoroloji Mühendisi Dr. Güven Özdemir, yağışlı havanın önümüzdeki haftaya kadar ülke genelinde etkili olacağını söyledi.

Güneş yüzünü ne zaman gösterecek? Meteoroloji uzmanı tarih verdi

TÜRKİYE SERİN VE YAĞIŞLI HAVANIN ETKİSİNDE

Yağışların önümüzdeki günlerde ülkenin doğusuna doğru ilerleyeceğini belirten Özdemir, "Gece saatlerinde sağanak İzmir ve Muğla tarafında etkili oldu. 'da da etkisi olan sağanak önümüzdeki günlerde yavaş yavaş İç Anadolu ve Akdeniz'in tamamını kapsayacak" dedi.

Güneş yüzünü ne zaman gösterecek? Meteoroloji uzmanı tarih verdi

"İSTANBUL'DA PAZAR GÜNÜNE KADAR YAĞIŞ VAR"

Sıcaklıklarda büyük bir değişim olmayacağını aktaran Özdemir, "Pazar gününe kadar İstanbul'un doğu kesimleri yağış alacak. Hava 20 dereceyi aşmayacak, geceleri ise 13 derece civarında olacak" ifadelerini kullandı.

Güneş yüzünü ne zaman gösterecek? Meteoroloji uzmanı tarih verdi

EGE VE AKDENİZ İÇİN SEL UYARISI

Son günlerde etkili olan sağanak yağışların ardından barajlarda doluluk oranlarını artacağını söyleyen Özdemir, iki bölge için uyarısında bulundu. Özdemir, "Betonlaşmadan dolayı kuvvetli yağışla birlikte sel ihtimali yüksek. Akdeniz'in batısı ve Ege bölgesi sel için en kuvvetli yerler" diye konuştu.

Güneş yüzünü ne zaman gösterecek? Meteoroloji uzmanı tarih verdi

"HAFTAYA GÜNEŞ YÜZÜNÜ GÖSTERECEK"

Bu hafta etkili olan sağanak yağışların pazar günü etkisin yitireceğini belirten Özdemir, "Pazartesinden itibaren yağış göremeyeceğiz. Ülke genelinde güneş etkisin gösterecek" dedi.

