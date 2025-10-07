Güneş yüzünü ne zaman gösterecek? Meteoroloji uzmanı tarih verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) günler öncesinden uyardığı yağışlı hava etkisin göstermeye başladı. Başka Ege bölgesi olmak üzere birçok bölgede sağanak kentleri etkisi altına aldı.

Peki yağışlar etkisini ne kadar sürdürecek? TGRT Haber canlı yayınına bağlanan Meteoroloji Mühendisi Dr. Güven Özdemir, yağışlı havanın önümüzdeki haftaya kadar ülke genelinde etkili olacağını söyledi.

TÜRKİYE SERİN VE YAĞIŞLI HAVANIN ETKİSİNDE

Yağışların önümüzdeki günlerde ülkenin doğusuna doğru ilerleyeceğini belirten Özdemir, "Gece saatlerinde sağanak yağış İzmir ve Muğla tarafında etkili oldu. İstanbul'da da etkisi olan sağanak önümüzdeki günlerde yavaş yavaş İç Anadolu ve Akdeniz'in tamamını kapsayacak" dedi.

"İSTANBUL'DA PAZAR GÜNÜNE KADAR YAĞIŞ VAR"

Sıcaklıklarda büyük bir değişim olmayacağını aktaran Özdemir, "Pazar gününe kadar İstanbul'un doğu kesimleri yağış alacak. Hava 20 dereceyi aşmayacak, geceleri ise 13 derece civarında olacak" ifadelerini kullandı.

EGE VE AKDENİZ İÇİN SEL UYARISI

Son günlerde etkili olan sağanak yağışların ardından barajlarda doluluk oranlarını artacağını söyleyen Özdemir, iki bölge için sel uyarısında bulundu. Özdemir, "Betonlaşmadan dolayı kuvvetli yağışla birlikte sel ihtimali yüksek. Akdeniz'in batısı ve Ege bölgesi sel için en kuvvetli yerler" diye konuştu.

"HAFTAYA GÜNEŞ YÜZÜNÜ GÖSTERECEK"

Bu hafta etkili olan sağanak yağışların pazar günü etkisin yitireceğini belirten Özdemir, "Pazartesinden itibaren yağış göremeyeceğiz. Ülke genelinde güneş etkisin gösterecek" dedi.