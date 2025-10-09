Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Bu kediyi gören yaşadı! Bulana 100 bin lira ödül

Adana'da 28 yaşındaki Serap Düzgün, 3 gün önce evden kaçan kedisi 'Sakat'ı buluna 100 bin lira nakit ödül vereceğini açıkladı. Endişeli hayvan sahibi kedisi için bütün Seyhan ilçesine ilan astı. Kedisini görenlerin kendisini aramasını istedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.10.2025
saat ikonu 09:54
|
GÜNCELLEME:
09.10.2025
saat ikonu 09:54

'da yaşayan 28 yaşındaki genç kadın, kaybolan kedisini bulmak için sokaklarda gezip ağaçlara ve birçok noktaya el ilanı astı. Kedisini bulana 100 bin lira vereceğini duyurdu. Serap Düzgün, "Yeter ki kedim bulunsun, ona çok bağlıyım 3 gündür ağlamaktan uyuyamıyorum. Bulana nakit 100 bin lira ödül vereceğim" dedi.

Bu kediyi gören yaşadı! Bulana 100 bin lira ödül

YARAMAZ SAKAT ÇANTASINDAN ÇIKARAK KAÇTI

Adana'da yaşayan 28 yaşındaki Serap Düzgün, geçtiğimiz pazar günü ismini 'Sakat' koyduğu kedisiyle birlikte merkez Seyhan ilçesinde bulunan Dilberler Sekisi Parkı'na gitti. Burada Düzgün'ün kedisi bir anda taşıma çantasından kaçıp gözden kayboldu. Bunun üzerine gün boyu kedisini arayan Düzgün, bulamayınca evine döndü.

Bu kediyi gören yaşadı! Bulana 100 bin lira ödül

PARKTAKİ AĞAÇLARA İLAN ASTI

Pazartesi günü yeniden parka giden Düzgün, gördüğü herkese kedisini sordu ancak yine bir iz bulamadı ve üzerinde "Bulana 100 bin lira ödül var" yazılı el ilanı çıkarttı. Düzgün, ilanları ağaç ve konteynerlere yapıştırdı. Şimdi parkın çevresinde gezip kedisini arayan Düzgün, kedisini bulan kişiye 100 bin lira ödül verecek.

Bu kediyi gören yaşadı! Bulana 100 bin lira ödül

"3 GÜNDÜR UYKUSUZUM"

Serap Düzgün, 3 gündür kedisini aradığını anlatarak, "3 gündür uykusuz ve berbat bir durumdayım. Pazar sabahı kedim taşıma çantasından kaçtı. Kedimin arka ayağı aksıyor, sakat bir kedi. Evde büyümüş bir kedinin burada hayatta kalması çok zor. Bulmama yardım edilsin istiyorum" ifadelerini kullandı.

Bu kediyi gören yaşadı! Bulana 100 bin lira ödül

"2 KİŞİ ARADI AMA BULUNAMADI"

Kedisini bulana nakit 100 bin lira vereceğini söyleyen Düzgün, "Kedimi çok seviyorum. 100 bin lira nakit ödeme yapacağım. Sevgiyi üst düzey yaşayan birisiyim. Ödül için kendimi zorlarım, daha fazlasını bile verebilirim. Sadece 2 kişi aradı ama bulunmadı, herkesten yardım istiyorum. Şu anda kedim dünyada yapayalnız kaldı" diye konuştu.

Bu kediyi gören yaşadı! Bulana 100 bin lira ödül
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Reklam panosunda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
Küçük kediyi kuyruğundan tutarak yerden yere vurmuştu! Cezve'nin katilinin cezası belli oldu!
ETİKETLER
#adana
#ödül
#Kayıp Kedi
#Serap Düzgün
#Sakat Kedi
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.