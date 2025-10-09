Gazze'de şimdi ne olacak? Ateşkes planının ilk aşaması devrede

ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu Gazze Planı, müzakerelerin ardından İsrail ve Hamas tarafından kabul edildi. Trump, Gazze'de barışı duyurdu. İsrail ve Hamas tarafından ateşkes sonrası yapılan açıklamalarda ise olumlu bir hava izlendi. ABD lideri, ateşkesi değerlendirirken en merak edilen soruya da cevabı verdi. Trump, İsrail ve Hamas arasındaki ilk rehine takasının muhtemelen 13 Ekim'de gerçekleşeceğini söyledi.

20 CANLI REHİNE SERBEST BIRAKILACAK

Gazze Planı'nın ilk aşamasına göre, İsrail güçleri 250 Filistinli tutukluyu ve 1700 Gazzeli'yi serbest bırakacak. Filistinli bir kaynağın BBC'ye yaptığı açıklamalara göre, Hamas'ın İsrail'in serbest bırakmayı planladığı Filistinli tutukluların listesini almadığını, ancak bu sorunun birkaç saat içinde çözülmesinin beklendiği belirtildi. Bir Beyaz Saray yetkilisi ise ilk olarak Hamas'ın 20 canlı rehineyi serbest bırakacağını belirtti.

ABD medyasından CBS'e konuşan Beyaz Saray yetkilisi, anlaşmanın bugün İsrail kabinesine götürüleceğini söyledi. İsrail, anlaşmayı resmen onayladıktan sonra askerlerini Gazze'de anlaşmaya varılan çizgiye çekecek. Bu durum 24 saatten az sürede tamamlanabilir.

ANLAŞMADA 5 TEMEL KONU

Müzakereler sırasında Hamas'ın İsrail'den talep ettiği garantiler konusunda anlaşmazlıklar yaşandığı belirtildi. Müzakerelerin 5 temel konuya odaklandığı açıklandı:

Kalıcı ateşkes

Hamas'ın elindeki rehinelerin Gazze'deki Filistinli tutuklu ve hükümlülerle takas edilmesi

İsrail güçlerinin Gazze'den çekilmesi

İnsani yardımların ulaştırılması için düzenlemeler

Savaş sonrası bölgenin yönetimi

Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise 20 maddelik Gazze Planı'nda 'çalışılması gereken birçok ayrıntı olduğu' belirtildi. Trump'ın birkaç sayfalık barış planına göre, 72 saat içinde kalan tüm rehinelerin serbest bırakılması öngörülüyor.

İSRAİL KABİNESİ ATEŞKES İÇİN TOPLANACAK

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin Gazze Şeridi'nde varılan ateşkes anlaşmasını onaylamak için bugün toplanacağı bildirildi. Toplantıda, Mısır'daki müzakereler sonucu, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının onaylanacağı ifade edildi.

İsrail ordusu da ateşkese varılmasıyla Gazze Şeridi'nde işgal ettiği bazı noktalardan askerlerini kısmen çekmeye hazırlandığını duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının uygulanması kapsamında Gazze'deki birliklerin "yakın gelecekte ayarlanmış konuşlanma hatlarına" çekilmeye hazırlandığı kaydedildi.

TRUMP: GAZZE YENİDEN İNŞA EDİLECEK

Gazze'deki ateşkesin Orta Doğu'da barış getireceğini ifade eden Donald Trump, "Bu muhteşem bir gün. Dünya için harika bir gün. Herkes için harika bir gün" dedi. Gazze’nin yeniden inşa edilerek daha güvenli bir yer haline geleceğini ifade eden Trump, "İnsanların birbiriyle iyi geçindiğini göreceksiniz. Gazze’nin çok daha güvenli bir yer olacağına inanıyoruz. Yeniden inşa edilecek. Bölgedeki diğer ülkeler de bu yeniden inşa sürecine yardım edecek, çünkü muazzam servetlere sahipler ve bunun gerçekleşmesini istiyorlar" değerlendirmesini yaptı.

Gazze dahil Orta Doğu’ya barışın hakim olacağına dair inancını yineleyen Trump, "İnsanlara iyi bakılacak. Farklı bir dünya olacak. Bence Orta Doğu gerçekten bir araya geldi" değerlendirmesinde bulundu.