ABD Başkanı Trump ateşkesi duyurdu, en merak edilen tarih ise belli oldu: Esirler serbest kalacak

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve Hamas'ın, Gazze Planı'nın ilk aşamasının onaylandığını duyurdu. Ardından ateşkesi değerlendiren Trump, Fox News'e açıklamalarda bulundu.

Ateşkes planı için tüm dünyanın bir araya geldiğini ve bu olmadan planın başarılı olmayacağını belirten Trump, "Bu Gazze'den daha fazlası. Bu Orta Doğu'da barış." değerlendirmesini yaptı.

ESİRLER İÇİN TARİH 13 EKİM

Esirlerin serbest bırakılmasının "çok önemli" bir gelişme olduğunu vurgulayan Trump, "Esirler muhtemelen 13 Ekim'de serbest bırakılacak." bilgisini verdi.

Kısa süre önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kendisini aradığını ve buna "inanamadığını" söylediğini aktaran Trump, "(Netanyahu'ya) İsrail'in tüm dünyayla savaşamayacağını söyledim. O da bunu çok iyi biliyor." ifadelerini kullandı.

'BARIŞ KONSEYİ' OLUŞTURULDU

Ateşkes planının geleceğine ilişkin konuşan Trump, "Bence insanların birbirleriyle iyi geçindiğini ve Gazze'nin yeniden inşa edildiğini göreceksiniz. Çoğunlukla Gazze'nin ele alınması için 'Barış Konseyi' adıyla bir konsey oluşturuldu. İnsanlar gözetilecek, bambaşka bir dünya olacak." diye konuştu.

Trump ayrıca, Gazze'nin "çok daha güvenli" bir yer olacağını, diğer ülkelerin de bu "yeniden inşa" sürecine destek vereceğini kaydetti.

TRUMP GAZZE'YE GELECEK

"Gazze'ye gitmeyi düşünür müsün?" sorusuna da yanıt veren Trump, "Evet, gidebilirim. Henüz kesin karar vermedik. Muhtemelen Gazze'ye de gidebilirim." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Trump, bölgeye gitmeden önce esirlerin serbest bırakılmasını bekleyip beklemediği yönündeki bir soruya ise "Rehineler serbest bırakılmadan önce ya da serbest bırakıldıktan kısa bir süre sonra Orta Doğu'ya gideceğim." şeklinde konuştu.

GAZZE'DE ATEŞKES PLANI

ABD Başkanı Donald Trump, 29 Eylül'de, ilk aşamada İsrailli esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'de ateşkesi öngören 20 maddelik planını açıklamıştı.

Plan özetle ilk aşamada şu adımlardan oluşuyor:

- Savaş sona erecek, İsrail güçleri üzerine anlaşılan hatta çekilecek. Hiç kimse Gazze'yi terk etmeye zorlanmayacak İsrail Gazze'yi işgal veya ilhak etmeyecek.

-Gazze Şeridi'ne derhal yardım gönderilecek.

-Tüm rehineler iade edildikten sonra, barış içinde bir arada yaşamayı ve silahlarını bırakmayı taahhüt eden Hamas üyelerine af tanınacak.

-Gazze teknokrat ve apolitik bir Filistin komitesinin geçici yönetimi altında yönetilecek. Bu komite Donald Trump ve eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in de aralarında olduğu isimler tarafından denetlenecek.

-Gazze'ye geçici bir Uluslararası İstikrar Gücü konuşlandırılacak.