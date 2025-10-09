Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan tarihi ateşkes kararına ilk yorum

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de kalıcı ateşkesi öngören barış planının ilk aşamasının kabul edildiğini duyurdu. Ateşkes kararına İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan ilk açıklama geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan tarihi ateşkes kararına ilk yorum
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.10.2025
saat ikonu 03:50
|
GÜNCELLEME:
09.10.2025
saat ikonu 03:50

Başbakanı Binyamin , Gazze Planı’nın ilk aşaması konusunda ile mutabakata varıldığını doğrulayarak, "Yarın hükümeti toplayarak anlaşmayı onaylayacak ve tüm değerli rehinelerimizi evlerine geri getireceğiz" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald ’ın Gazze Şeridi'nde kalıcı sağlanmasını öngören Gazze Planı'nın ilk aşamasının İsrail ve Hamas tarafından onaylandığını duyurmasının ardından, İsrail’den konuyla ilgili ilk resmi açıklama geldi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı İbranice paylaşımda Hamas ile mutabakata varıldığını doğrulayarak, "İsrail için büyük bir gün. Yarın hükümeti toplayarak anlaşmayı onaylayacak ve tüm değerli rehinelerimizi evlerine geri getireceğiz" dedi.

İsrail ordusuna ve Trump’a teşekkür eden Netanyahu, "Tanrı’nın yardımıyla, birlikte tüm hedeflerimize ulaşmaya ve komşularımızla barışı genişletmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Donald Trump Gazze'de ateşkesi duyurdu: İsrail ve Hamas anlaşmayı imzaladı

"BAŞKAN TRUMP’A TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Daha sonra İngilizce olarak ayrı bir paylaşım yapan Netanyahu, planın ilk aşamasının onaylanmasıyla tüm rehinelerin ülkeye geri getirileceğini yineleyerek, "Bu, İsrail Devleti için diplomatik bir başarı ve ulusal ve manevi bir zaferdir" değerlendirmesini yaptı.

Sürecin başından bu yana "tüm rehineleri evlerine geri döndürmek" ve "İsrail’in hedeflerini gerçekleştirmek" konusunda kararlı bir tavır sergilediğini söyleyen Netanyahu, "Sarsılmaz kararlılığımız, güçlü askeri harekâtımız ve büyük dostumuz ve müttefikimiz Başkan Trump'ın çabaları sayesinde bu kritik dönüm noktasına ulaştık" dedi.

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan tarihi ateşkes kararına ilk yorum

Netanyahu, "Başkan Trump'a liderliği, ortaklığı ve İsrail'in güvenliği ile rehinelerimizin serbest bırakılması konusundaki sarsılmaz kararlılığı için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
#İsrail
#hamas
#netanyahu
#barış
#trump
#rehineler
#Gazze Planı
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.