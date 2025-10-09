İsrail Başbakanı Netanyahu'dan tarihi ateşkes kararına ilk yorum

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Planı’nın ilk aşaması konusunda Hamas ile mutabakata varıldığını doğrulayarak, "Yarın hükümeti toplayarak anlaşmayı onaylayacak ve tüm değerli rehinelerimizi evlerine geri getireceğiz" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze Şeridi'nde kalıcı barış sağlanmasını öngören Gazze Planı'nın ilk aşamasının İsrail ve Hamas tarafından onaylandığını duyurmasının ardından, İsrail’den konuyla ilgili ilk resmi açıklama geldi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı İbranice paylaşımda Hamas ile mutabakata varıldığını doğrulayarak, "İsrail için büyük bir gün. Yarın hükümeti toplayarak anlaşmayı onaylayacak ve tüm değerli rehinelerimizi evlerine geri getireceğiz" dedi.

İsrail ordusuna ve Trump’a teşekkür eden Netanyahu, "Tanrı’nın yardımıyla, birlikte tüm hedeflerimize ulaşmaya ve komşularımızla barışı genişletmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"BAŞKAN TRUMP’A TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Daha sonra İngilizce olarak ayrı bir paylaşım yapan Netanyahu, planın ilk aşamasının onaylanmasıyla tüm rehinelerin ülkeye geri getirileceğini yineleyerek, "Bu, İsrail Devleti için diplomatik bir başarı ve ulusal ve manevi bir zaferdir" değerlendirmesini yaptı.

Sürecin başından bu yana "tüm rehineleri evlerine geri döndürmek" ve "İsrail’in hedeflerini gerçekleştirmek" konusunda kararlı bir tavır sergilediğini söyleyen Netanyahu, "Sarsılmaz kararlılığımız, güçlü askeri harekâtımız ve büyük dostumuz ve müttefikimiz Başkan Trump'ın çabaları sayesinde bu kritik dönüm noktasına ulaştık" dedi.

Netanyahu, "Başkan Trump'a liderliği, ortaklığı ve İsrail'in güvenliği ile rehinelerimizin serbest bırakılması konusundaki sarsılmaz kararlılığı için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.